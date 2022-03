ERR Ukrainas: tule alla jäävad ka väikesed asulad

Laupäeva hommikul kell 9.30 kukkus Bila Tserkva elamurajooni vene lennuki pomm.

"Ma kuulsin kõrgelt lendava lennuki heli, astusin kodust välja ja siis kuulsin pommi langemise häält. See oli kukkuva pommi sisisev heli. Pomm kukkus minust umbes 40 meetri kaugusele. Ma ei jõudnud pommivarjendisse. Plahvatus oli väga tugev. Minu peale hakkasid kukkuma katusetükid, aknad, plastik. Ma viskasin pikali ning ootasin teist ja kolmandat plahvatust, aga tänu Jumalale neid ei tulnud," rääkis kohalik elanik Juri.

Vene sõjaväelaste sõnul kasutavad nad ainult täppisrelvi ja ainult sõjaväetaristu pihta.

"Siin ei ole sõjaväeobjekte. 800 meetri kaugusel on haigla, see on ainus, mis võiks olla seotud sõjaväelastega. Rohkem ei ole siin mitte midagi. Kui venelased väidavad, et neil on täppisrelv, siis nad panevad kõvasti mööda. Nad ei ole täpsed ning lasevad mööda," rääkis Bila Tserkva elanik Sergei.

"Siin kahe kilomeetri raadiuses ei ole mitte mingeid sõjaväeobjekte. Ma ei tea, millega Vene Föderatsioon õigustab pommi viskamist siia. Siin pole mingeid objekte olnud juba 55 aastat!" ütles Juri.

Nikolail vedas. Ta elab kõrvalkvartalis ning tema maja jäi terveks.

"Tulin vaatama seda õudust, mida "vene maailm" meile tõi. Ma arvan, et ta toob selle mitte ainult meile, vaid kogu Euroopale. Ma tõesti arvan nii. Ainult jõhkardid on selleks võimelised. Ma olin Venemaal sõjaväes, ma õppisin nendega koos. Ma ei osanud ette kujutada, et meie jutumärkides "vennad" teeksid seda. Ma olen šokis," rääkis Nikolai.

Õnneks ei saanud pommirünnaku tõttu keegi surma. Kolm inimest sai haavata, üle kahekümne maja purustati või sai tugevalt kannatada. Kohalikud elanikud aga evakueerumisega ei kiirusta.

"Ausalt öeldes, ma ei kavatse välismaale põgeneda. Kui ma oleks 45 aastat vana, siis ma võib-olla läheks ära. Aga ma ei ole selles vanuses, et põgeneda. Ma jään siia lõpuni. Vaatame, kuidas meie vennad Vene Föderatsioonist meiega siis käituvad," ütles Juri.

Venemaa president ütles korduvalt, et tema eesmärk on kaitsta venekeelset elanikkonda ja denatsifitseerida Ukraina.

"Me ei näe, et meid oleks vaja kellegi eest päästa ega kaitsta. Meil natse ega "banderalasi" ei ole. Kui tema poliitika näeb ette vene keele kaitsmist, siis miks nad pommitavad Harkivit, Dniprod, Tšernihivit, kus on rohkem venekeelseid elanikke? Miks tehakse seal kõik maatasa? Ma ei tea, mis sõda see on. Ta lihtsalt tahab hävitada ukraina rahvast," sõnas Sergei.