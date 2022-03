"Aktuaalne kaamera" uuris, kuidas on Eesti inimesed ukrainlasi toetanud

Ukrainast on sõja eest põgenenud juba rohkem rahvast kui Eestis on elanikke. "Aktuaalne kaamera" küsis inimestelt, kas ja kuidas nad Ukrainast põgenenud inimesi aidata plaanivad.

ÜRO pagulasameti viimastel andmetel oli laupäevase seisuga Ukrainast põgenenud üle 1,5 miljoni inimese.

Politsei- ja piirivalveameti andmetel on laupäevase seisuga Ukrainast Eestisse põgenenud 5167 Ukraina kodanikku ja nende pereliiget. Neist on siin transiidil ja suundub siit edasi teistesse riikidesse 799 sõjapõgenikku.

Eestisse saabunud sõjapõgenike seas on olnud 1278 last.

Mitmel pool üle Eesti ütlesid inimesed, et on teinud ülekandeid või annetanud asju. Samuti on inimesed osalenud meeleavaldusel.