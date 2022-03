Kiievi ümbruses käivad ägedad lahingud

Ukraina peastaabi öise operatiivülevaate kohaselt koondab Venemaa ressursse Kiievi ründamiseks. Samal ajal valmistutakse pealetungiks Polissja, Siverski, Donetski ja Tavria suunal.

Vene väed püüavad Polissja suunal saavutada täielikku kontrolli Butša ja Irpini linnade üle ning jõuda nii Ukraina pealinnale lähemale. Irpini piirkonnas liiguvad venelased tanki- ja motoriseeritud jalaväeüksustega.

Samuti käib Valgevene territooriumilt läbi Tšornobõli keelutsooni Vene vägede varustamine kütuse ja muude materiaalsete vahenditega.

Põhjasuunas püüavad venelased jõuda läbi Brovarski ja Borõspili rajooni Kiievi idaserva, samuti kehtestada kontroll Tšernihivi ja Sumõ linnade üle.

Esmaspäeva hommikul lisati, et Venemaa rikub räigelt ka humanitaarõiguse põhimõtteid, rünnates tsiviilisikuid, võttes naisi ja lapsi pantvangi ning paigutab elurajoonidesse lõhkekehi. Strateegiliselt oluline Irpini linn on ilma veest ja soojast, inimestel napib ka toitu.

Ukraina kaitsejõud teatasid, et 7. märtsi seisuga sõjas hukkunud umbes 11 000 Vene sõdurit – sama number öeldi ka pühapäeval. Kaitsejõud lisasid, et intensiivistunud sõjategevuse tõttu on praegu keeruline täpsemat numbrit öelda.

Võrreldes päev varasemaga on Venemaa jäänud ilma veel 20 helikopterist, kahest lennukist ning viiest tankist.

These are the indicative estimates of Russia's losses as of March 7, according to the Armed Forces of Ukraine.

Kiievi ümber toimuvad tõsised lahingud, Hostomeli linnapea hukkus

Terve esmaspäeva hommikupooliku on Kiievist põhjas ja läänes olnud suured lahingud, teatasid Ukraina ametivõimud.

Hostomeli linnapea Juri Prõlõpko ja veel kaks inimest hukkusid, kui olid parasjagu inimestele leiba ja ravimeid jagamas, avaldas linn sotsiaalmeedias.

Vene sõjavägi on mitmes piirkonnas suurte jõudude rünnakul, proovides pealinnale lähemale liikuda. "Äärmusliku raevuga hävitab vaenlane Butša, Hostomeli, Vorzeli ja Irpini linnu," ütles Kiievi linnapea Vitali Klõtško. "Nad tapavad meelega tsiviilisikuid."

"Anname endast kõik, et pealinna julgestada. Varume toitu, ravimeid ja esmatarbekaupu. Jagame abi neile, kes seda praegu kõige rohkem vajavad. Saatsime täna humanitaarabi ka Tšernihivisse," jätkas Klõtško. "Proovime humanitaarabi saata ka Butšasse ja Hostomeli. Pealinn valmistub enda kaitsmiseks. Palun kõikide Kiievi elanikel säilitada rahu ja jääda koju, häire korral minna varjenditesse."

Pommitamiste tagajärjed Mõkolajivis ja Tšernihivis. Autor/allikas: SCANPIX/AFP

Venemaa lubab avada humanitaarkoridorid, Ukraina peab ettepanekut ebamoraalseks

BBC teatel lubab Venemaa avada esmaspäeval mitmes Ukraina linnas uued humanitaarkoridorid, et võimaldada tsiviilelanikel evakueeruda.

Vaherahu toimub Venemaa kaitseministeeriumi teatel kohaliku aja järgi kell 10, evakuatsiooniteed rajatakse pealinnas Kiievis, samuti Harkivis, Mariupolis ja Sumõs. Kõik need linnad on praegu Venemaa rünnakute all.

Venemaa kaitseministeeriumi välja käidud humanitaarkoridorid võimaldaksid põgenikel liikuda Valgevenesse või Venemaale. Ukraina on seda ettepanekut nimetanud äärmiselt ebamoraalseks.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski esindaja ütles, et ukrainlastel peaks olema võimalik enda kodust lahkuda Ukraina territooriumile. "See on täiesti ebamoraalne. Inimeste kannatusi kasutatakse selleks, et saada endale meelepärane telepilt," vahendas Reuters Zelenski pressiesindaja sõnu.

Nädalavahetusel kukkusid nii laupäeval kui ka pühapäeval kokku katsed avada humanitaarkoridor, mis võimaldanuks tsiviilelanikel riigi kaguosas asuvast Mariupolist evakueeruda. Ukraina võimude teatel oli selle põhjus asjaolu, et Venemaa jätkas kokkulepitud relvarahu ajal linna tulistamist.

Ukraina põgenikud Autor/allikas: SCANPIX/AP

Venemaa sõjavägi alustas uuesti Mõkolajivi pommitamist

Ukraina meedia teatel alustasid Venemaa sõjaväelased Lõuna-Ukrainas asuva linna pommitamist esmaspäeva hommikul, süttisid mitmed elumajad. Pommitamist kinnitab ka New York Times.

Pühapäeval tõrjusid Ukraina sõjaväelased tagasi Vene vägede rünnaku. Vastupealetungi käigus vallutas Ukraina armee tagasi kohaliku lennujaama.

Mõkolaijvi linnapea Oleg Senkevitš kinnitas, et koidikul tabasid linna venelaste raketid. "Täna ärkasid kõik Mõkolajivi elanikud Venemaa rünnaku häälte peale," kirjutas ta Telegramis. "Nagu mujalgi Ukrainas, ründas vaenlane elumaju."

CNN-i teatel sai pommitamises surma üks inimene ja kolm said vigastada, öeldi neile Mõkolajivi haiglast.

Venelased ründavad sidetaristut

Suurbritannia kaitseministeeriumi andmetel on venelaste sihtmärgid ilmselt sidevahendite infrastruktuurid, et vähendada Ukraina inimeste ligipääsu usaldusväärsele informatsioonile ja uudistele.

Rünnakute tagajärjel on häiritud näiteks internetiühendus. Eelmisel nädalal oli probleeme internetiühendusega Mariupolis, Sumõs, Harkivis ning ka pealinnas Kiievis.

Brittide teatel pommitas Venemaa väidetavalt pühapäeval Harkivis teletorni, mistõttu katkes sealt signaali edastamine. 1. märtsil pommitati Kiievi teletorni.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 07 March 2022



Find out more about the UK government's response:



#StandWithUkraine

Ukraina sõdurid Kiievi lähedal Autor/allikas: SCANPIX/EPA/ROMAN PILIPEY

Suurbritannia: Vene väed on viimase 48 tunni jooksul saavutanud minimaalset edu

Suurbritannia kaitseametnikud ütlesid pühapäeva öösel, et Venemaa väed on viimase 48 tunni jooksul saavutanud ainult minimaalset edu. Vene väed kohtavad Ukrainas tugevat vastupanu ja nende edasi liikumist häirib kehv logistiline tugi, vahendas BBC.

Samas on viimase 24 tunni jooksul Ukraina linnu tabanud suured Venemaa õhu- ja suurtükirünnakud. Suurbritannia tähtsa sõjaväelase admiral Tony Radakini sõnul "pole Venemaa väed tegutsenud pädevalt ja see mõjutab ka nende moraali". Radakini hinnangul on Vene väed kandnud ka väga suuri kaotusi.

Kokku arvatakse, et Ukrainas sõjas on hukkunud vähemalt 11 000 Vene sõdurit. Ukraina poole kaotuste kohta andmed puuduvad.

USA luure teatel seisab 65-kilomeetri pikkune Vene sõjaväe kolonn Kiievi lähedal endiselt paigal. Samas hoiatati, et Venemaa koondab ja valmistab oma vägesid, et alustada lähipäevil massiivset pealetungi Kiievile.

Wall Street Journali teatel värbab Venemaa selleks lahinguoskustega süürlasi, et saavutada edu Kiievis ja teistes suuremates linnades. Osa neist on juba ka Venemaale saabunud ja nad valmistuvad Ukrainasse sisenemiseks.

Ukraina palub ÜRO kohtus sõja peatamist

ÜRO kõrgeimas kohtus algas esmaspäeval kahepäevane istung, kus vastamisi pidid minema Kiievit ja Moskvat esindavad advokaadid. Ukraina palub kohtult, et see sunniks Venemaad enda sissetungi lõpetama.

Haagis asuva Rahvusvahelise Kohtu (ICJ) peakontoris ehk rahupalees astuvad esmaspäeval kohtunike ette Ukraina võimude esindajad. Venemaa pool pidanuks enda argumendid esitama teisipäeval, kuid venelased ei ilmunud üldse kohtusse.

Uudisteagentuuri AP teatel peaks kohtuotsus tulema juba lähipäevil, kuid pole teada, kas Venemaa otsusele ka alluks, juhul kui kohus palubki neil sõjategevuse lõpetada.

Amsterdami ülikooli sõjaõiguse professor Terry Gill ütles AP-le, et kui kohus käsibki Venemaal sõjategevuse lõpetada, on võimalus, et Venemaa kuuletub, nullilähedane. Gill lisas, et kui riik ei allu kohtuotsusele, võivad kohtunikud pöörduda ÜRO julgeolekunõukogu poole, kuid seal on Venemaal vetoõigus.

50 Venemaa diplomaati lahkusid New Yorgist Moskvasse

Vene riikliku uudisteagentuuri RIA teatel lahkus pühapäeval New Yorgist Moskvasse umbes 50 Venemaa diplomaati, sealhulgas nende pereliikmed, vahendas CNN.

USA nõudis eelmisel nädalal, et 12 Venemaa ÜRO diplomaati lahkuksid USA-st 7. märtsiks. "USA palus Vene diplomaatide lahkumist, kuna nad osalesid tegevuses, mis polnud kooskõlas nende vastutuse ja kohustustega," ütles USA ÜRO saadik Richard Mills.

Sõda Ukrainas Irpini linnas. Autor/allikas: SCANPIX/AP/Emilio Morenatti

Putin pidas kõne nii Erdogani kui Macroniga

Türgi president Recep Tayyip Erdogan pidas pühapäeval telefonikõne Vladimir Putiniga, kus ta üritas Putinit veenda kehtestama Ukrainas relvarahu, avama humanitaarkoridorid ja lõpuks jõuda rahuleppeni Ukrainaga, vahendas Reuters.

Putin vastas aga Erdoganile, et relvarahu on võimalik vaid siis kui Ukraina relvad maha paneb ja täidab Moskva nõudmised, vahendas Tass.

Putin pidas pühapäeval taas ka telefonikõne Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga. Prantsusmaa presidendi teatel kestis telefonikõne ligikaudu kaks tundi, vahendas Reuters.

Macron arutas Putiniga muret võimaliku Odessa ründamise osas ning rõhutas läbirääkimistel kokkuleppe leidmise vajadust ja vajadust kaitsta Ukraina tuumarajatisi.

Pühapäeval pidas Macron telefonikõne ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga, milles tegi ülevaate oma vestlusest Putiniga.

Ka Suurbritannia peaminister pidas kõne Zelenskiga, milles kinnitas, et töötab koos liitlastega Ukrainale täiendava kaitsevarustuse saatmiseks.

Zelenski ja Bideni vahel on telefoni otseliin

USA andis Ukraina presidendile Volodomõr Zelenskil otseliini võimaluse president Joe Bideniga, vahendas New York Times.

New York Timesi teatel saadavad Washingtoni ja Berliini luureametnikud ka Ukraina sõjaväelastele satelliidifotosid ja informatsiooni Venemaa sõjaväeüksuste tegutsemisest.

Vene vägede kontrolli all tuumajaam valmistab muret

Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri teatel on Zaporižžja tuumajaama meeskond Vene vägede juhtimise all, vahendas Reuters.

"Ma olen väga mures," ütles agentuuri juht Rafael Grossi, lisades, et Venemaa väed piirasid mobiilivõrke ja internetti, mis takistavad jaamaga suhtlemist.

"Juhtkonnal ja töötajatel peab võimaldama täita nende elutähtsaid ülesandeid stabiilses olukorras, ilma välise sekkumise või surveta," sõnas Rossi.

Ukrainlased varjumas Vene õhulöökide eest. Autor/allikas: SCANPIX/AP/Efrem Lukatsky

Ukrainast on põgenenud üle 1,5 miljoni inimese, üle 4000 Eestisse

ÜRO pagulasameti teatel ületas sõja eest põgenevate ukrainlaste arv 1,5 miljonit inimest, vahendab CNN.

"See on kõige kiirem pagulaskriis, mida me oleme näinud Euroopas alates teise maailmasõja lõpust," ütles UNHCR juht Reutersile.

Kõige rohkem, 964 000 valdavalt naist ja last on põgenenud Ukrainast Poolasse. Alates 27. veebruarist kuni 5. märtsini on politsei- ja piirivalveameti andmetel Eestisse saabunud 5167 Ukraina kodanikku ja nende pereliiget, neist 799 on olnud transiidil. Seega on eeldatavalt Eestisse jäänud 4368 inimest. Saabujate hulgas on olnud vähemalt 1278 last. Nende hulgas on ka kohalikke inimesi ehk Ukraina kodanikke, kellel oli ka varasemalt Eestis viibimise õigus.

Sõja kõige ängistavam foto

Pühapäeval ründasid Vene väed Kiievi lähistel Irpinis asuvat silda, mida kasutati tsiviilelanike evakueerimiseks. Rünnakus sai surma vähemalt kaheksa inimest, nende seas ka ema ja tema kaks last.

New York Timesi fotograafi tehtud foto näitas sõja kõige julmemat poolt - neljaliikmelise pere kolm liiget, ema ja kaks last surnuna teel lebamas, samal ajal kui Ukraina sõdurid üritavad päästa haavatud isa elu. Perekond oli kohvri, paari seljakoti ja oma koeraga üritanud linnast põgeneda, kui neid tabas Vene miinipilduja rünnak. Paljud maailma meediaväljaanded otsustasid fotot mitte avaldada.

Ukraina inimõiguste voliniku sõnul on Vene väed tapnud vähemalt 38 last. Vigastada on saanud sõjas vähemalt 71 last. Need arvud võivad aga tegelikkuses olla veelgi suuremad.

Vene väed tulistasid Irpinis miinipildujatega juba kokku varisenud silda, mida kasutasid põgenemiseks tsiviilisikud, sealhulgas lapsed. Ukrainas süüdistas Venemaad, et see võttis Irpini evakuatsiooniteed tahtlikult sihikule, olles lasknud enne õhku linnast väljuva raudtee. Irpin asub strateegiliselt tähtsa Hostomeli lennuvälja juures.