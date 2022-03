Ukraina Noorte Sümfooniaorkester põgenes Sloveeniasse

Noortel muusikutel õnnestus sõita Ukrainast rongiga Ungari Zahony linna, kus Sloveenia vabatahtlikud korraldasid juba nende edasisõidu Sloveenia pealinna Ljlubljanasse. 30 orkestri liiget jäi küll veel Ukrainasse, Sloveenia vabatahtlike koordinaator Uros Dokl on aga täiesti veendunud, et ka nemad õnnestub sõdivast riigist elusalt ja tervelt kätte saada.

Orkestrandid on väga õnnelikud, et neil õnnestub nüüd taas rahulikes tingimustes harjutama hakata. "Ma ei ole oma viiulit harjutanud sõja algusest peale," ütleb viiuldaja Mõroslava Šerbina. Viiuldaja sõnul oleks harjutamine olnud eluohtlik, sest üle viiulihelide on väga raske kuulda õhuhäiresireeni.

Luhanskist pärit Šerbina sõnul pole ta Sloveenias kunagi varem viibinud, ent seal on orkestri tegevuse jätkamiseks head tingimused. Šerbina on kindel, et sõda Ukrainas lõppeb peagi Ukraina võiduga ning ta saab koju tagasi pöörduda, et koos orkestriga normaalsetes tingimustes musitseerimist jätkata.