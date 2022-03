Usbekistan ahistab Ukraina sõda objektiivselt kajastavaid ajakirjanikke

Usbekistani julgeolekuteenistuse uurimisosakonda on välja kutsunud mitu ajakirjanikku ja blogijat, keda hoiatati "Ukraina sündmusi käsitlevate kirjutiste tagajärgede eest", teatab Raadio Vaba Euroopa.

Üks anonüümseks soovida jääv blogija rääkis Raadio Vaba Euroopale, et ta kutsuti Riikliku Julgeolekuteenistuse Taškendi uurimisosakonda. Blogija sõnul nõuti temalt Ukraina sündmuste kajastamist "vaoshoitult ja neutraalselt".

Ka paljud teised blogijad ja sõltumatud ajakirjanikud on teatanud samalaadsetest vestlustest julgeolekutöötajatega. Ajakirjanike sõnul jagavad julgeolekutöötajad neile soovitusi ja juhtnööre, kuidas täpselt tuleks Vene-Ukraina sõda kajastada. Teiste hulgas on pidanud julgeolekuteenistuses oma tegevusest aru andma ka Usbekistani populaarseima võrguväljaande Kun.uz peatoimetaja. Ka on mitmest võrguväljaandest kadunud Ukraina sõda kajastavad kirjutised.

Taškendi blogija Akida Khanumi sõnul pole võimud talle adekvaatsete Ukraina uudiste avaldamisel takistusi teinud. Küll elab suur osa usbekkidest Khanumi sõnul Vene meediaväljas ning on tugevasti Vene meediakanalite mõjul. Khanumi sõnul on selles seltskonnas palju neid, kes reageerivad valuliselt igasugusele teistlaadi infole Ukraina sündmuste kohta, mistõttu iga objektiivse blogisissekande alla tuleb arvukalt negatiivseid kommentaare. Khanumi sõnul ei tohiks aga Venemaa propagandakanalite seisukoht kujuneda Usbekistani valitsuse ametlikuks seisukohaks.

Usbekistani võimud Raadio Vaba Euroopa kirjutist kommenteerinud ei ole.