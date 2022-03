Anton Aleksejev: Irpin on Kiievile sama lähedal kui Viimsi Tallinnale

"Irpin, kus käisime paar päeva tagasi, on muutunud lahinguväljaks. Ma ei tea, kas kõik tsiviilelanikud, kes seal olid, said põgeneda. Täna kavatseme minna Brovarski rajooni. Räägiti, et vastane on sinna juba sinna saabumas, aga see on väga suur piirkond, et niisama venelaste kätte langeda," rääkis Aleksejev.

Venelaste poolt tõsiselt pommitada saanud Irpin on Kiievile sama lähedal kui Viimsi Tallinnale, ütles Aleksejev. "Irpini lahingtsoonist Kiievi kesklinnani on 30 kilomeetrit, Kiievi linnapiirini kaks kilomeetrit," täpsustas ta.

Aleksejevil pole täpseid teadmisi ukrainlaste sõjalisest tehnikast. "Ei meie ega meie kolleegid ei ole jõudnud filmida sõjaväetehnikat. Ukraina sõjavägi seda ka ei taha: nad ütlevad, et ärge aidake vaenlast. Seega me ei tea, kui palju on neil tehnikat. Eile siiski nägin ukrainlaste õhutõrjemasinaid, ja kui Iskanderid ei kuku Kiievile, siis on see tänu nendele masinatele."