Sule: lähinädalatel on lootust haiglaravi vajaduse languseks

Sule sõnul on esmaspäevase seisuga haiglaravil 637 patsienti, kolmanda astme intensiivravil 21 ja juhitaval hingamisel üheksa patsienti.

"Haiglaravi vajadusel selget langust välja tuua ei saa. Kindlasti on hea, et me oleme sellel tasemel stabiliseerunud. Loomulikult see tähendab, et paljudes haiglates on olukord keeruline, aga vähemalt üldine haiglaravi vajadus on sel tasemel püsinud ca nädala," ütles Sule.

Nakatumine on langustrendis, kuid peab arvestama, et haigestumise numbrid on kõrged ja patsientide keskmine vanus haiglates on pidevalt kasvanud. "Tingitud on see sellest, et nakatumine on jõudnud ka vanemate inimeste hulka ja see tingib omakorda haiglaravi vajaduse kasvu. Viimane nädal näitab ka siin väikest langust. See tõesti annab lootust, et haiglaravi vajadus võiks hakata lähinädalatel langema," rääkis Sule.

"Lokaalselt mõnede haiglate teeninduspiirkondades võib olla olukord hoopis teistsugune," märkis Sule.

Sule hinnangul on probleemide tulipunkte Eestis palju ning vaktsineerimise tõstmine vanemaealiste ja riskirühmade seas on oluline, kuid objektiivselt on sellest kiiret täiendavat läbimurret raske oodata.