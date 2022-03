Ministeerium keeldub tuulikute puhverala merepiirist kaugemale nihutamast

Eesti linnade ja valdade liit esitas riigile ettepaneku, et mereala planeerimisel tuleks suurendada 11,1 kilomeetrist visuaalset puhverala vähemalt 15 kilomeetrini. Ametnike sõnul on see plaan kulukas ja töötaks vastu Eesti rohepöördele.

Linnade ja valdade liidu (ELVL) veebruaris tehtud ettepanek eelnõu muutmiseks on osaliselt ajendatud soovist, et 15 kilomeetrit oleks sätestatud just üleriigilises planeeringus, sest siis oleks merealade maakonnaplaneeringutes vaja selle nõudega arvestada. Kahetsusväärse juhtumina tõi ELVL välja, et 2015. aasta Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringus ei arvestatud Häädemeeste vallavolikoguga, kes nõustus tuulepargiga ainult tingimusel, et see rajatakse rannajoonest kaugemale kui 15 kilomeetrit.

"Tuulegeneraatorite paigaldamine merealasse tekitab rannapiirkonna elanikele visuaalse reostuse," ütles ELVL-i nõunik Kalle Toomet. "Mereala planeeringuga on määratud tuulikute kauguseks rannast 11,1 kilomeetrit. Pärnumaa planeeringus, mis on juba kehtiv planeering, on samuti sisse kirjutatud 11,1 kilomeetrit. Samas rannaala omavalitsused, nagu Häädemeeste, on ka Pärnumaa planeeringule varem ettepaneku teinud viia tuulikud rannast 15 kilomeetri kaugusele, kuid kahjuks see jäi Pärnu planeeringust ikkagi välja," selgitas Toomet pöördumise tausta.

ELVL-i ettepaneku saatis rahandusministeerium seisukoha kujundamiseks omakorda majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile (MKM), kes ettepanekuga ei nõustunud.

"Eesti merealaplaneeringu koostamisel on merekasutuse võimalusi ja piiranguid põhjalikult analüüsitud. Selle tulemusena on meretuuleparkide arendamiseks hinnatud sobilikuks vaid 4,5 protsenti Eesti merealast. Kui nõustuksime selle ettepanekuga, väheneks ala veelgi," kommenteeris eitavat otsust Jaanus Uiga MKM-i energeetikaosakonnast.

"Arvestades, et puudub kindlus, et kõigile meretuuleparkide planeeringualadele saab reaalselt meretuuleparke rajada, tekib alade veelgi suurema vähendamise korral risk, et Eesti ei täida tulevikus oma kliimaneutraalsele energiatootmisele ülemineku, taastuvenergia ning varustuskindluse eesmärke," lisas Uiga seletuskirjas.

Tuuleenergeetika Autor/allikas: MKM

Vallad ootavad uut tehnoloogiat

MKM-i energeetika ja maavarade asekantsler Timo Tatar tõi välja ka linnade ja valdade liidu plaani kulukuse. "Meretuulepark on maismaale nähtav nii 11 kui ka 15 kilomeetri kauguselt, ülejäänud mõjud, nagu heli, mõlemal juhul kaldale ei ulatu." sõnas Tatar. "Kui tuuleenergeetika alad liigutada sügavamasse vette, teeb see aga merel toodetud elektrienergia kallimaks - vaja on pikemat kaablit, tuulikute sügavamale vette paigaldamisel kasvab muuhulgas tehnoloogia hind. See muudab omakorda Eestit investeerimiskeskkonnana vähem atraktiivsemaks," ütles Tatar.

Eesti vallavanemad suhtuvad ettepanekusse viia tuulepargid rannast kaugemale erinevalt, samuti leitakse, et visuaalne reostus on vaid üks paljudest võimalike tuulegeneraatoritega kaasnevatest probleemidest. Näiteks Ruhnu vallavanema Andre Nõu sõnul on tuuleparkide näol tegemist "suure mulliga". "Mina arvan, et selleks ajaks, kui neid tuuleparke reaalselt ehitama saaks hakata, on leitud juba tehnoloogilised uuendused, ja neid tuulikuid ei ehitatagi," ütles Nõu ERR-ile.

Nõu sõnul on Ruhnu lähedale Liivi lahte kavandatavate tuulikutega palju suuremaid probleeme kui nende kaugus merepiirist, näiteks on tegemata keskkonnamõjude uuringud.

Häädemeeste vallavanem Külliki Kiiver ütles, et riigi merealade planeerimise käigus on jäetud visuaalse mõju hindamine läbi viimata. Samuti puudub täpne teave kavandatavate elektriliinide maismaaühenduste kohta Häädemeeste valla territooriumil. Seega soovib vallavalitsus Häädemeeste valla territoorium riigi eriplaneeringu planeeringualast üldse välja jätta.