Kolonel Grosberg: sõjatehnikat Vene armeel jätkub

Ehkki Venemaa relvajõud on rünnakus Ukrainale kaotanud ligi veerandi enne sõja alustamist selle piiridele koondatud sõjatehnikast, ei tasu loota, et neil relvastust puudu hakkab jääma, ütles kaitseväe luurekeskuse ülem Margo Grosberg.

"Tehnikat on Vene Föderatsioonil väga-väga palju. Nad on küll veerandi sinna koondatud tehnikast maha jätnud, peamiselt kütuse lõppemise tõttu, aga tehnikat on veel," rääkis kolonel Grosberg esmaspäeval kaitseministeeriumis peetud pressikonverentsil.

Grosberg selgitas, et kui laias laastus oli Ukraina piiridele saadetud Venemaa relvajõudude igast armeest umbes kolmandik üksustest, siis see tähendab, et kaks kolmandikku koos oma sõjatehnikaga on oma baasides. Kui ka Ukrainasse saadeti kõige võimekamate sõjaväelastega üksused, siis vähemalt tehnika osas on maha jäänud üksused sama hästi varustatud, tõdes ta.

Viimase ööpäevaga sõjas suuri muutusi ei olnud

Grosbergi sõnul ei ole viimase 24 tunni jooksul märkimisväärseid muutusi sõjas toimunud, Venemaa üksused ei ole suutnud Ukrainas oluliselt edasi liikuda. "Oleme samas kohas kui 24 tundi tagasi," ütles ta.

Tema sõnul üritavad Vene üksused jätkuvalt ümber piirata Kiievit. "Selleks ettevalmitused käivad, eriti Dnepri idakaldal, kus Vene üksused on 50-100 km kaugusel Kiievi kesklinnast," rääkis ta. Vene luureüksused on siiski juba ka linnas sees käinud, lisas kolonel.

Paljuräägitud Vene sõjaväe pikk kolonn seisab aga samas kohas kus see viimase nädala on püsinud, selle pea on umbes 30 kilomeetri kaugusel Kiievi kesklinnast.

Tšernihivis pole Vene üksused suutnud edasi liikuda ega ka samuti linna ümber piirata, ütles Grosberg.

Samuti püsib olukord muutumatuna Harkivis, kus Vene üksused püüavad linna ümber haarata ning liikuda edasi Donetski ja Luhanski suunal, kuid pole seda suutnud teha. Ilmselt jätkatakse selle üritamist, et Ukraina üksused kotti haarata, tõdes Grosberg.

Mariupolis jätkub massiivne ja valimatu linna pommitamine. Humanitaarkoridoride kohta tehtud kokkulepped pole hästi pidanud ja väga palju inimesi pole suudetud seal evakueerida. Esmaspäeval üritatakse veel kord seda humanitaarkoridori püsti panna, rääkis kaitseväe luurejuht.

Odessa suunal käivad lahingud Nikolajevi asula pärast, mis on Vene vägede teel, et Odessa peale edasi liikuda, ütles Grosberg. Pühapäeval Odessa lähedal paikevat Vinnõtsja lennuvälja tabanud Vene tiibrakettide näitab, et oodata on rünnakut Odessale, ütles Grosberg.