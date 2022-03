Elektri börsihind langeb teisipäeval 195,59 eurole

Esmaspäeval oli päeva keskmine hind 206,84 eurot.

Kõige odavam on elekter päeval kella neljast kuueni, kui jääb 132-135 euro vahemikku.

Kõrgeim hind on õhtul kella seitsmest, kui ulatub 273,58 euroni megavatt-tunnist.

Peale keskööd vastu kolmapäeva langeb hind 109,98 eurole megavatt-tunni eest.

Kui Soomes on elektri päevane keskmine hind teisipäeval Eestist veidi odavam, jäädes 181,14 eurole, siis Lätis ja Leedus kerkib see tunduvalt kõrgemale. Lätis on teisipäeval päeva keskmine hind 240,51 eurot ning Leedus 268,83 eurot megavatt-tunnist.