Porošenko ERR-ile: Putin sõdib praegu ka Eesti, Euroopa ja NATO vastu

Petro Porošenko erakonna "Euroopa solidaarsus" saadikud astusid kõik territoriaalkaitsesse.

"Ma ei karda mingit tööd. Ma võtan näiteks igal õhtul suure koti meie poiste musta pesuga ja pesen oma pesumasinas ära. Meie territoriaalkaitse võitlejatel peavad olema puhtad sokid, nende jaoks see on väga tähtis," ütles Ukraina parlamendi saadik Irina Geraštšenko.

Üks võitlejatest on Foma, ühe Ukraina tuntuima bändi Mandrõ liider.

"Ma armastan Ukrainat, see on minu maa. Ma ei kujutanud ette, et praegu, sellel sajandil, on võimalik, et nii metsikud, keskaegsed inimesed nagu Putin naudivad inimeste verd," lausus Foma.

Endisel Ukraina presidendil Petro Porošenkol on polkovniku auaste. Ta on samuti astunud territoriaalkatsesse. Kõik poliitilised erimeelsused president Zelenskiga on lükatud tulevikku.

"Kes mida tegi, millal tegi, selle me teeme selgeks pärast võitu. Ukrainlased ühinevad mitte Zelenski või Porošenko pärast, nad ühinevad Ukraina pärast," ütles Porošenko.

Esmaspäeval saabus Elon Muskilt pataljonile Starlinki internetijaam. Eesti saadetud Javelinid on aga tähtsamad.

"Tänu teile, kallid eestlased, tänu teie solidaarsusele, saatsime teise ilma palju vene kuradeid. Putin sõdib praegu mitte ainult Ukraina vastu. Putin sõdib Eesti vastu. Putin sõdib Euroopa vastu. Putin sõdib NATO vastu. Putin sõdib Ameerika Ühendriikide vastu. Kui te saadate meile Javeline, on see panus teie enda julgeolekusse. Kui te tugevdate sanktsioone Putini vastu, on see panus teie julgeolekusse. Kui te nõuate teistelt riikidelt, et nad kehtestaks lennuvabatsooni Ukraina kohale, aitate te meie võitlejaid. Viimase 24 tunni jooksul lasti Kiievi pihta 17 tiibraketti, mille märklauaks oli tsiviilelanikkond. Meie ainsaks ülesandeks on Vene vägede väljaviskamine Ukrainast. Putin, kao Ukrainast! Vene sõjaväelaev, mine... tead ise küll, kuhu!" rääkis Porošenko.