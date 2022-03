Meediaboksid ja analoograadiod on kauplustes nõutud kaubaks muutunud

Pärast Vene telekanalite piiramist kaabellevis on järsult kasvanud digibokside ja meediabokside müük, millega saab Vene kanaleid vaadata internetist. Järsult on kasvanud ka patareidega raadiote müüginumbrid.

Sergei ei ole koduse olukorraga rahul. Kõik tuttavad telekanalid kadusid järsku ekraanilt ja korteriühistu esimees ei luba rõdule ka sateliiditaldrikut paigaldada.

"Kanalitel tõlget ei ole, aga raha te ikka võtate. Mille eest? Tühja ekraani eest? Milleks nad kinni panna? Mitte midagi halba seal ei olnud. Mitte mingit propagandat ma seal ei kuulnud," lausus Sergei.

Ka Jevgenia on õnnetu. "Halvasti suhtun sellesse! Eesti televisioonis ei näidata midagi. Mul on teler, millega saan ühendust teiste programmidega. Mulle tehti juba nii, et saan teisi kanaleid internetist vaadata," ütles ta.

Kui Eesti ametkonnad panid peale piirangu Vene telekanalite edastamisele kaabellevis, kasvas elektroonikapoodides järsult nõudlus seadmete järele, mis lubavad tuttavaid kanaleid vaadata internetist.

"Meediaboksid on need, millega saab neti teel levivaid kanaleid vaadata, voogedastusplatvorme. Seal on olnud päris märkimisväärne müügikasv," lausus Euronicsi jaekaubandusjuht Kaidi Kelt.

Ka Experti turunduse projektijuht Mairon Pihor ütles, et lisaseadmete, mis aitavad vaadata internetist kanaleid, müügikasv on tõesti suur

Viimasel ajal ei ole populaarsust kasvatanud üksnes nutitelerid, vaid ka vanad head analoograadiod. Eriti eelistatud on sellised, millel käivad sisse patareid.

"On näha seda, et noored inimesed tellivad ja (raadiod) saadetakse pakiautomaadiga maapiirkondadesse. Eeldame et vanematele ja vanavanematele saadetakse need raadiod," lausus Pihor.

Kui meediabokside vastu on järsult kasvanud huvi venekeelse elanikkonna seas, siis raadiod, mille müük on aastaid kiratsenud, lähevad nüüd hästi kaubaks kogu elanikkonna lõikes.