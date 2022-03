Teisipäev tuleb talvise ilmaga

Ööl vastu teisipäeva jõuab Loode-Eestisse lumesadu, mis laieneb aeglaselt lõuna-kagu suunas. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul, hommikuks pöördub lõunakaarde. Külma on 4 kuni 9, Ida-Eestis kuni 13 kraadi, saartel ja läänerannikul on õhutemperatuur 0 kuni -3 kraadi vahel.

Hommik on mitmel pool lumesajuga. Lõunakaare tuul on sisealadel nõrk, rannikul läheb tugevamaks. Õhutemperatuur on -12 kraadist Ida-Eestis +1 kraadini saarte rannikul.

Päeval sajab mitmel pool lund, pärastlõunal Lääne-Eestis sajuvõimalus väheneb. Puhub lõunakaare, saartel läänekaare tuul 2 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb. Külma on Ida-Eestis 3 kuni 7 kraadi, Lääne-Eestis tõuseb õhutemperatuur +2, saartel kuni +5 kraadini.

Kolmapäeva öö on Eestis veel kerge lumega, päeval saab ülekaalu selge taevas. Õhus on mõõdukad miinuskraadid nii öösel kui ka päeval, vaid saartel ja läänerannikul on õhk pehmem.

Neljapäeva öö tuleb üle maa karge, miinuskraade on sisealadel 10 kuni 15, mere ääres mõnevõrra vähem, päeval soojendab päike õhu -3 kuni +2 kraadini.

Järgnevatel päevadel pöördub õhuvool Eesti kohal edelasse ning toob siia sooja. Ja kuigi tuul on puhanguline, muudab ere päike olemise kevadiseks.