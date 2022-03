Vene väed keskenduvad Kiievi, Harkivi ja Mariupoli piiramisele

Ukraina relvajõudude peastaap selgitas teisipäevaöises kokkuvõttes, et Vene vägede peamised jõupingutused on suunatud okupeeritud Krimmi poolsaare ja Venemaa mandriosa vahele maismaakoridori loomisele. Samuti püüavad Vene väed jätkuvalt võtta enda täieliku kontrolli alla Mariupoli linna.

"Mariupoli kaitsest üritatakse läbi murda, kuid tulutult," ütlevad relvajõud.

Venemaa eesmärk on Kiievi ümberpiiramine ning edaspidi selle hõivamine.

Ukraina relvajõudude väitel paigutusid Vene väed esmaspäeval ümber, et Kiievile tormijooksu korraldada. Relvajõudude sõnul kavatsevad Vene väed ühendada rünnakuks kokku mitmed jõud, sealhulgas kaasata Ramzan Kadõrovi erikaardiväerügemendi ning erasõjaväekompanii Liga (endine Wagner).

Ukraina relvajõudude sõnul soovivad Vene väed jõuda Luhanski ja Donetski oblasti halduspiirideni.

Samuti valmistuvad Vene väed Ukraina andmeil rünnakuks Sumõ linna vastu. "Siverski suunal viivad Vene väed läbi ründeoperatsiooni, et blokeerida Tšernihiv ja valmistuda rünnakuks Sumõ vastu.

Ukraina relvajõud kinnitavad, et on mitmel pool Vene vägede rünnakud tagasi tõrjunud. Näiteks on lähenemine Mõkolajivile peatatud ning Vene väed korraldavad oma jõude ümber, et seal pealetungi jätkata.

Venemaa lubab teisipäeval avada humanitaarkoridorid

Vene meedia väitel pakub Venemaa viiest Ukraina linnast humanitaarkoridori loomist. Humanitaarkoridorid peaks avatama Kiievi aja järgi teisipäeva hommikul kell üheksa, kirjutab Reuters.

Samas viiksid enamik pakutud humanitaarkoridoridest Venemaale või Valgevenesse ning Ukraina võimud on varem sellistest evakuatsiooniteedest keeldunud.

Kiievist, Tšernihivist ja Harkivist lahkuvad tsiviilelanikud peaksid liikuma Venemaale, mõned Valgevenesse, kirjutab Interfax, viidates Vene humanitaartöö komiteele.

Sumõst ja Mariupolist lahkuvatele inimestele pakuks Moskva lisaks Venemaale minemisele ka liikumist vastavalt Poltavasse ja Zaporižžjasse.

Purustused Harkivis. Autor/allikas: Marienko Andrii/UNIAN

Venemaa andis Ukrainale tingimustega nõustumiseks aega väidetavalt teisipäeva öösel kella kolmeni Moskva aja järgi (kella kaheni Ukraina aja järgi).

Venemaa suursaadik ÜRO-s Vassili Nebenzja ütles ka esmaspäeval julgeolekunõukogu kohtumisel, et Venemaa peab kinni relvarahust ja avab teisipäeval humanitaarkoridorid. Lisaks Kiievile, Tšernihivile, Sumõle ja Mariupolile võib Venemaa lubada tema sõnul inimeste evakueerumist ka Kiievist lääne poole jäävatest linnadest.

Ukraina suursaadik ÜRO-s Serhi Kõslõtsja ütles varem ÜRO julgeolekunõukogu kohtumisel, et Venemaa on õõnestanud humanitaarkoridoride korraldamist, kui on nõudnud, et kõik marsruudid kulgeksid läbi Venemaa või Valgevene.

Sumõs hukkus pommitamise tõttu vähemalt kümme inimest

The head of the #Sumy Regional State Administration, Dmytro Zhyvitsky, reports that #Russian planes dropped bombs on residential areas of the city.



There are dead and wounded, including children. pic.twitter.com/9YaKRvACsH — NEXTA (@nexta_tv) March 8, 2022

Sumõ oblastivalitsuse juhi Dmõtro Živitski sõnul sai esmaspäeval Vene õhurünnakus Sumõ linna elumajadele surma vähemalt kümme inimest.

Hukkunute hulgas on Živitski sõnul on hukkunute hulgas ka lapsi.

USA: Vene väed pole Kiievi peale liikunud

Välihaigla püstitamine Lvivis parklas. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/REUTERS TV/WHO

Vene vägede liikumine Kiievi peale on endiselt seiskunud, ütles USA kaitseministeerium Eesti aja järgi esmaspäeva hilisõhtul.

Kui kaugel Vene väed Kiievi keskusest on, polnud ka ameeriklastel täpset infot.

"Meie teada on Vene väed siiani linnast väljas, peaväed on endiselt seismas. Ma ei oska öelda täpset kaugust Kiievist. Nad üritavad endiselt edeneda," ütles kaitseministeeriumi ametnik ajakirjanikele.

Kuigi Vene vägede peamised jõud pole edasi liikunud, toimub Kiievis võitlus, lisas ta.

"Selgelt toimuvad Kiievis lahingud, Vene väed pommitavad linna," ütles kaitseministeeriumi ametnik.

Zelenski kutsub rahuvalvajad koju

Ukraina president Volodõmõr Zelenski allkirjastas dekreedi, millega kutsub Ukraina rahuvalvajad koju tagasi, et tugevdada riigi armeed, kirjutab Ukrinform.

Foto sellest dekreedist postitas Ukraina presidendi kantselei juhataja asetäitja Andri Sibiha Facebooki.

"Ukraina president V. Zelenski otsustas kutsuda Ukraina rahuvalvajad – kõrgelt professionaalsed sõdurid – tagasi kõikidelt missioonidelt maailmas. Koos varustusega. Et tugevdada meie armeed Venemaa agressiooni vastu," kirjutas Sibiha.