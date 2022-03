Kaju: USA senine poliitiline liin ei ole Venemaad väga heidutanud

Ameeriklaste juhitud senine poliitiline liin, kus öeldakse, mida me kindlasti ei tee, on andud Venemaale kindlust ja julgust ega ole neid heidutanud, ütles USA ekspert Andreas Kaju.

"Nõustun nendega, kes leiavad, et senine ameeriklaste juhitud poliitiline liin, kus on selgeks tehtud "mida me kindlasti ei tee", on andnud venelastele liiga palju kindlust ja julgust. Jah, teisel pool on ka sõnum, mis tuleneb NATO viiendast artiklist ehk et me kaitseme Eesti, Läti ja Leedu iga ruutkilomeetrit. Aga senine strateegia narratiiv ei ole Venemaad heidutanud," rääkis Kaju "Terevisioonis".

Kuivõrd Ukraina president palus möödunud ööl taas riigi kohal lennukeelu ala kehtestamist, küsiti Kaju arvamust ka selle kohta. Ta vastas, et asjad pole nii lihtsad, et riigid ütlevad, et Ukraina kohal ei tohi lennata.

"Selle jõustamiseks on vaja praktikas pommitada Vene lennuvälju ja hävitada nende lennuvõime. Selleks on vaja rünnata reaalselt Vene territooriumi lennuvälju. Ja see on põhjus, miks tuumariigiga konflikti otsimine ei ole kerge otsus."

Ameerika Ühendriikide välisministri Antony Blinkeni teisipäeval toimuva Eesti visiidi eesmärgid on Kaju sõnul väga selged. Üheltpoolt arutada NATO idatiiva liitlastega meie piirkonna julgeolekut - nii olukorda Ukrainas, aga ka seda, kuidas meie Eestis näeme ise oma julgeolekualaseid väljakutseid ning mida teha mitte ainult heidutuse, vaid meie sõjalise riigikaitse tugevdamiseks.

"Aga juttu tuleb kindlasti ka energeetikast. Kui vaatame katseid sundida Kremlit muutma oma sõda Ukraina vastu, siis peamine vahend on olnud sanktsioonid. Aga energeetika on sanktsioonidest siiani puutumata jäänud, sest see puudutab lääne inimeste endi hakkama saamist. Ehk küsimus on, kas ja kui palju rohkem oleme me valmis maksma kütuse ja gaasi eest."

Kaju lisas, et juba praegu on energiahindade tõus meeletu ning nafta barreli hind kerkis ühe päevaga nii palju, millist tõusu pole ameeriklased näinud orkaan Katrina aegadest.

"USA administratsioon Bideniga eesotsas on öelnud, et sanktsioonide puhul tuleb kaaluda, mis on nende mõju meile endile. Aga probleem on selles, et senistest otsustest pole piisanud, et Kremli tegevust muuta. Sanktsioonide eesmärk pole kedagi karistada, vaid tema tegevust muuta. Lõpetada sõda."

Millest Eesti tipp-poliitikud Blinkeniga teisipäeval Tallinnas räägivad, võib Kaju sõnul jagada kahte kategooriasse.

"Ma ise loodan, et me räägime ameeriklastega, kuidas aidata tsiviilisikuid Ukrainas, kuidas jõustada humanitaarkoridore, kuidas jätkata Ukraina relvastamist. Teine küsimus puudutab Eesti julgeolekut. Et me räägime heidutavast olekust sõjalise riigikaitse hoiakule üleminekust. Ja kui me räägime konkreetselt ameeriklaste abist meile, siis prioriteet on õhukaitse. Mida saab tagada nii õhust kui ka maa pealt," ütles Andreas Kaju.