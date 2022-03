ERR Kiievis: kõige ohutum on liikuda rongiga

Kõige ohutum liiklusvahend paistab Ukrainas praegu olevat rong, sest Vene üksused on seni hoidunud raudteeliikluse ründamisest, rääkis ERR-i korrespondent Anton Aleksejev teisipäeval Kiievist.

"On ilmselge kõigile, kes praegu Kiievis asuvad, et kõige ohutum viis Kiievist lahkuda on rong. Rongid liiguvad ja nagu näeme, siis kaugsõiduronge ei pommitata. Vähemalt siiani pole pommitatud," ütles Aleksejev "Terevisoonis".

Tema sõnul on olnud ainu üks juhtum oli Kiievi äärelinnas Irpenis, kui sai pihta üks tühi rong.

"Rong on kõige kindlam transpordiviis. Igal õhtul uuendab Ukraina raudtee-ettevõte sõiduplaani, rongisõit on tasuta ja võib sõita nii läände kui ka itta. Itta sõidavad inimesed, kes soovivad sealt oma sugulasi evakueerida," selgitas ERR-i ajakirjanik.

"Rääkisin eile ühe oma tuttavaga, kes elab Harkivi kesklinnas ja ta ütles, et kõige ohutum on mitte pommivarjendis, vaid raudteejaamas. Jaam, kus on tohutult palju tsiviilelanikke, kes tahavad linnast põgeneda, ohutum, kuna seal tõesti Ukraina sõjatehnikat ei ole ja vaevalt sellest saab märklaud venelaste jaoks," ütles Aleksejev.

Aleksejevi sõnul möödus öö Kiievis rahulikult, kuigi õhtul oli kuulda, kuidas töötab Ukraina õhutõrje. Ukraina sõjavägi palunud elanikel mitte filmida nende sõjatehnikat, kuna sellest võib Vene üksustel, mis tahavad eelkõige just Ukraina õhukaitset kahjutuks teha, abi olla, lisas ta.