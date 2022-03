Ukraina toodete laovarusid niipea täiendada ei saa

Venemaa ja Valgevene kaupade müügist eemaldamisel on Peili hinnangul Eesti kaubandusvõrgule väike mõju, kuna suurtes jaekettides moodustavad need kaupadest maksimaalselt kaks protsenti.

"Seal on nii alkohoolseid kui mittealkohoolseid jooke, soola, soodat, kuivaineid, kastmeid, maiustusi, külmutatud kalatooteid, need on põhilised kategooriad," kirjeldas Peil.

"Praegu lihtsalt on käimas asenduste laine. Mõned tooted on juba asendatud, mõndadele otsitakse asendusi. Nende toodete kõrval, mis on ära võetud, on rohkelt sama kategooria tooteid, mis on alles ja tarbijatele ei ole sellel suur mõju," rääkis Peil.

Üheks kaubaks, mis on sõja algusest lettidelt kadunud, on sool. Peil märkis, et jaekettide teatel on neil tavaliselt müügil üle 20 erineva soola, millest kolm on Venemaalt. "Üks neist on kõige odavam, teisi soodsaid on ka. Ma arvan, et siin on klassikaline juhtum, kui räägitakse, et millestki on defitsiit, siis kõik igaks juhuks ostetakse ära ja nähakse tühja riiulit. Tegelikult soola on meil palju, lihtsalt seda ühte Venemaa soola enam ei ole," ütles ta.

Letilt korjatud tooteid Peili sõnul enamasti ära ei visata, kuigi mõne kiiresti rikneva tootega kaupluseketid seda alguses tegid. "Üldiselt seda ei ole tehtud. Enamus kauplusi on selle annetanud Toidupangale või teistele koostööpartneritele, mis puudutab kiiresti riknevaid tooteid," rääkis ta.

"Kaua säilivate toodetega sõltub, mõned on otsustanud müüa varud lõpuni, sest need on välja ostetud ja nende eest makstud. Mõned ei korja üldse ära, sest neil on ühe-kahe kuu varu, nad müüvad selle lihtsalt lõpuni ja on lõpetanud täiendavad tellimused, aga see ei kahjusta Vene tehaseid, mis on juba raha kätte saanud. Mõned on otsustanud jätta need lattu, kuni mõeldakse välja, mis nendega teha," ütles Peil.

Venemaa ja Valgevene tooted valmistavad probleeme hulgiladudele

Peili sõnul suur osa seisma jäänud toodetest tõenäoliselt annetatakse, palju on ka hulgiladudes ette ostetud varusid. "Nüüd ongi see toodang natuke kuum kartul – kui on otsustatud, et seda ei müüda, mis siis sellest saab," rääkis ta.

Paljud hulgimüüjad on mures, kuna neil pole võimalust neid müüa ning kaupluseketid tooteid enam ei taha ning tagastada neid Venemaale ei saa. "See on hetkel sektoris üks põletavamaid probleeme – mis siis sellest toodangust saab. Minu isiklik arvamus on, et raisku lasta minna pole mõtet, me ainult kahjustame Eesti ettevõtteid sellega. Parem mingi osa annetada ja mingi osa müüa, ärme raiska," sõnas Peil.

Mitmed kaupmehed on jätnud Venemaa ja Valgevene kaubad enda lattu hoiule, teised on need tagastanud hulgiladudele. "Kõik natuke sõltub ka sellest, millised lepingud neil omavahel on, siin on erinevaid praktikaid turul," ütles Peil.

Peili sõnul on üks küsimus ka see, mida üldse lugeda Venemaa toodanguks. "Näiteks venekeelne ei ole Venemaalt. Päris palju perioodikat, kirjandust, ajakirju, antakse välja Baltikumis, aga vene keeles. Suure hurraaga võivad ka nemad löögi alla sattuda, seda ei tohiks juhtuda," ütles ta.

On ka tooteid, mille tooraine pärineb Venemaalt, kuid mis on valmistatud mujal. "Väga keeruline on seda hinnata. Oletame, et mingi osa toorainest või pakendist on tulnud Venemaalt, kuid see on pakendatud Euroopa Liidus või isegi Ukrainas. Need tarneahelad on nii läbipõimunud. Päris palju kuulsaid rahvusvahelisi brände toodetakse Venemaal. Sektoris selliseid keerulisi stsenaariume on väga palju, aga neid peame lähinädalatel analüüsima," rääkis Peil.

Ukraina kaupade kategooriad Eesti turul on väga sarnased Venemaa omadele, nende hulgas on peamiselt kuivained, kastmed, kalatooted, joogid ja maiustused. "Ukraina toodetega on muidugi see probleem, et Ukraina riik on arusaadavatel põhjustel toidu väljavedu piiranud, sest neil on endal seda toitu vaja, seega me praegu müüme eelkõige laovarusid," rääkis Peil.

"Osad jaeketid on otsustanud Ukraina tooted eraldi välja tuua, et inimesed saaksid justkui toetada, aga tegelikult ka nende kaupade eest on juba tarnijatele maksnud. Seda uut toodangut, mida peale võtta, seda otsitakse, mille väljavedu Ukraina pole ise piiranud, aga tegelikult Ukraina tooted meil ilmselt saavad ka pigem varsti otsa, arusaadavatel põhjustel," ütles Peil.