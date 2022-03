Shell lõpetab Venemaa nafta ja maagaasi ostmise

Energiahiid Shell teatas teisipäeval, et lõpetab Venemaalt nafta ja maagaasi ostmise. Shell lõpetab Venemaal ka äritegevuse.

Shell teatas, et loobub nii Venemaa toornaftast, maagaasist kui veeldatud maagaasist, vahendas AP.

Ukraina sõja tõttu on nafta hind viimase 13 aasta kõrgeimal tasemel. Rahvusvahelise energia võrdlusaluse Brenti toornafta hind on 127 dollarit barreli kohta. USA-s kaubeldava toornafta WTI hind on 122 dollarit barreli kohta.

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba kritiseeris hiljuti Shelli teravalt, kuna firma jätkas Venemaalt nafta ostmist.

"Üks küsimus Shellile. Kas Venemaa nafta ei kõhna teie jaoks Ukraina vere järele? Kutsun kõiki teadlikke inimesi maailmas üles, et nad nõuaksid, et rahvusvahelised firmad lõpetaksid ärisidemed Venemaaga," teatas Kuleba.

"Oleme väga teadlikud, et meie eelmisel nädalal tehtud otsus osta Venemaalt toornaftat polnud õige ja me palume vabandust," ütles Shelli juht Ben van Beurden.

Eelmisel nädalal teatas Shell, et väljub ühisettevõtetest Vene gaasifirmaga Gazprom. Shell loobus seetõttu 27,5-protsendisest osalusest gaasiprojektist Sahalin-2.

Veebruari lõpus teatas naftahiid BP, et müüb Venemaa algatatud sõja tõttu Ukrainas maha oma 19,75-protsendilise osaluse Vene suurimas naftaettevõttes Rosneft.