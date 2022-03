Vabariiklased nõuavad Ukraina sõja tõttu kliimaregulatsioonide leevendamist

USA vabariiklaste partei senaatorid tahavad, et Joe Bideni administratsioon peataks kliimaga seotud finantsregulatsioonide väljatöötamise. Vabariiklased leiavad, et Ukraina sõja tõttu peab USA suurendama kodumaist naftatootmist.

Senati rahanduskomitee vabariiklastest liikmed saatsid kirja rahandusminister Janet Yellenile. Vabariiklased väljendasid kirjas muret, et kliimamuutustega seotud finantsregulatsioonid võivad piirata USA energiafirmade juurdepääsu kapitalile. Senaatorite sõnul võib see suurendada aga USA sõltuvust välismaistest energiatootjatest, vahendas The Wall Street Journal.

"Majanduslikud raskused, Venemaa sõjaline tegevus ja sellest tingitud ebastabiilsuse tõttu kutsume teid üles viivitamatult peatama rahandusministeeriumis kliima- ja energiaalaste eeskirjade väljatöötamise. Loodame, et teised föderaalsed finantsregulaatorid järgivad siis teie eeskuju," teatasid senaatorid.

Kliimaga seotud regulatsioonide toetajad aga väidavad, et kiirem üleminek fossiilkütustelt roheenergiale vähendaks Venemaa ja Saudi Araabia mõjuvõimu maailma poliitikas.