Sotsid ja EKRE toetavad Vene gaasist loobumist

"Sotsiaaldemokraadid on olnud pikka aega sellel seisukohal, et Eestis gaasi kasutamist võiks vähendada ja tegelikult kasutada rohkem taastuvenergia allikaid ja vähendada energiapoliitilist sõltuvust Venemaast," ütles Sotsiaaldemokraatide riigikogu fraktsiooni liige Jevgeni Ossinovski.

"Ma ootaks lähikuudel valitsuselt selget plaani, kuidas vähendada ja ka lõpetada. Vene gaasi kasutamine meie kodude kütmiseks," lisas ta.

Ossinovski märkis, et kaugküttes oleks täieliku Vene gaasist loobumiseni jõudmine teostatav umbes paari aastaga. "Selleks on vaja poliitilist tahet, vastavaid regulatiivseid ja tõenäoliselt ka toetusmeetmeid," sõnas Ossinovski.

Kodutarbijatele tuleb Ossinovski sõnul riigi poolt tagada toetusmeetmed gaasikatelde ümberehitamiseks.

EKRE esimees Martin Helme ütles, et Vene gaasi ostmise lõpetamine on praeguses olukorras vältimatult vajalik. Helme tõdes, et see loobumine tekitab valusa tagasilöögi ning rõhutas alternatiivide olemasolu vajalikkust. Helme sõnul peaks Eesti ehitama LNG-terminali.

"Kiiremas korras tuleb teha LNG-terminali vastuvõtuvõimekus ja lisaks sellele tuleks kindlasti Eestil suurendada oma gaasi tootmist. Me ju teame, et põlevkivist praegu toodetakse gaasi, aga väga väikeses koguses, ta on sisuliselt tööstuse kõrvalprodukt. Tegelikult on Eestil võimalik ise ka gaasi toota," lausus Helme.

Siiski arvas Helme, et üleöö Vene gaasist loobumine võimalik ei ole. "Meil seisab ikkagi 200 000 majapidamist ju gaasikütte peal, meil on terved tööstusharud, mis seisavad gaasi peal."

"Kui me selle otsuse ise teeme, siis ma arvan, et me saame selle otsuse jõustada kuskil kevadel. Aga me peame arvestama võimalusega, et selle otsuse teevad meie eest ära venelased ja panevad põhimõtteliselt oma gaasi meile kinni üleöö. Sellisel juhul muidugi me oleme äärmiselt äärmiselt keerulises olukorras," kommenteeris Helme.