Ilm püsib nädala lõpuni sajuta

Öö vastu kolmapäeva tuleb enamasti pilvine ning mitmel pool sajab veel lund. Tuul puhub rahulikult ja pöördub lõunakaarest idakaarde ning õhutemperatuur on Ida-Eestis -5 kuni -10, Lääne-Eestis 0 kuni -5, saarte rannikul paiguti +1 kraadi.

Hommikul on pilves üksikute selgimistega ilm ja kohati võib sadada vähest lund ja olla udu. Puhub vaikne ida- ja kagutuul ning õhutemperatuur on -10 kraadist Ida-Eestis +1 kraadini saartel.

Päeval ida poolt alates pilved hajuvad ja päev on sajuta. Puhub idakaare tuul 2 kuni 7, rannikul kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -5, Lääne-Eestis saartel ja rannikul 0 kuni +2 kraadi.

Nädala lõpuni püsib ilm sajuta, kuid vahepeal pilvisus natukene tiheneb. Positiivne on ka see, et temperatuur liigub kõrgemale ning keskmised jõuavad päeval taaskord üle nulli.