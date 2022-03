Venemaa sõjakäiku Ukrainas hakkab takistama ka ootamatu külmalaine

Arktiline õhumass, mis liigub lähipäevil üle Ukraina ja piirnevate alade Venemaal ja Valgevenes, suurendab veelgi Venemaa vägede logistilisi raskusi kütuse, toidu ja muu varustusega, prognoosivad The Timesiga rääkinud sõjalised eksperdid.

Nädala allesjäänud päevadel tuleb Kiievis ja Harkivis kuni 10 kraadi külma, tuulekülma arvestades langeb kraadiklaas -20 juurde.

Näiteks Kiievist põhjas juba nädala ummikus seisnud kümneid kilomeetreid pikas Venemaa lahingu- ja muude masinate kolonnis ei jää sõduritel muud üle kui kulutada vähest kütust, ütles ajalehele Ukraina sõjaväeallikas. Venelased võivad ka jätkuvalt oma masinaid maha jätta, lisas ta.

Seisvaid või aeglaselt liikuvaid kolonne on Vene armeel rohkemgi.

Erumajor Kevin Price ütles The Timesile, et -20 külm vähendab kahtlusteta Vene sõdurite ja tehnika võitlusvõimet. See võib küll tahkeks muuta kevadiselt mudase pinnase, kuid venelased ei ole ka talvisteks tingimusteks valmis, selgitas ta.

Linnalahing sobivate rõivaste ja varustuseta võõral maal oleks "uskumatult raske", lisas Price

Juba nädala kestnud kütusenappus Vene üksustes suureneb veel. "Kujutage ette, et peate veetma öö 40-tonnises terasest külmikus," ütles Price.

Ei ole ka teada, kas Vene masinates on talvine või muu kütus.

Külmalainel on kindlasti halb mõju ka venelaste niigi madalale moraalile, lisas Price, nimetades ilmamuutust Vene armee juhtidele väga halvaks arenguks.

Sumõst evakueeriti 5000 inimest

Poltava oblasti sõjaväeadministratsiooni juhi Dmõtro Lunini sõnul evakueeriti teisipäeval Sumõst Poltavasse edukalt 5000 inimest.

Tema sõnul evakueeriti peamiselt naisi ja lapsi. Samuti oli evakueeritute seas välisriikide kodanikke.

Ukraina president Volodõmõr Želenski teatas varem humanitaarkoridori loomisest Sumõst Poltavasse. Tema sõnul on see aga vaid väike osa sellest, mida oleks vaja teha.

Zelenski väitis kõnes, et Vene väed olid tulistanud põgeneda üritavaid tsiviilelanikke.

Kolmapäeva hommikul kõlas mitmel pool õhuhäire

Kyiv Independenti andmetel kõlasid kolmapäeva varahommikul õhurünnakute eest hoiatavad sireenid Kiievis ja Žõtomõris.

Samuti kõlas õhuhäire Vassõlkivis ja Vinnõtsjas.

Vene vägede pealetungioperatsiooni tempo aeglustus

Ukraina relvajõudude peastaap selgitas kolmapäeva öösel postitatud kokkuvõttes möödunud ööpäevast, et Vene vägede pealetungioperatsiooni tempo aeglustus ning peamiselt andsid nad raketi- ja pommilööke tsiviiltaristu pihta.

Ukraina relvajõudude sõnul keskenduvad Vene väed jätkuvalt Kiievi, Sumõ, Harkivi, Mariupoli, Mõkolajivi ja Tšernihivi ümberpiiramisele ja vallutamisele. Samuti püüavad Vene väed endiselt luua maismaakoridori okupeeritud Krimmi poolsaare ja Venemaa mandriosa vahele ning loodavad jõuda Luhanski ja Donetski oblasti halduspiirideni.

Ukraina relvajõudude sõnul on andmeid, et Vene väed kaaluvad oma vägede kütusega varustamise korraldamist nii, et kasutavad selleks Ukrainas olemasolevat autotanklate ja naftahoidlate võrgustikku. Ukraina relvajõudude väitel plaanivad Vene väed lisaks luua ajutiselt okupeeritud Ukraina territooriumile torustike võrgustiku, mida võimalik ühendada tsentraalse naftatorustikuga, ning pumbata sinna kütust Valgevene territooriumilt.

Polesje suunas hoiavad Vene väed jätkuvalt enda käes varem okupeeritud piire ja vallutatud asulaid, nende seas Borodjankat, Kopõlivit, Butšat ja Demõdivit.

Kiievi oblastis asuva Dõmeri suunas Ukraina teatel aktiivset Vene vägede tegevust ei tuvastatud.

Pripjati ja Babinka piirkonnas suutsid Ukraina väed enda sõnul Vene väed peatada ning viimased liikusid Butšasse kaitsesse.

Põhja pool ei loobunud Vene väed katsetest vallutada Tšernihivi linna.

Slobožanski suunal püüdsid Vene väed jätkuvalt blokeerida Harkivit põhja poolt. "Kuid, ilma suurema eduta, ta lasi tsiviilelanikkonna hirmutamiseks välja ka rakette ja pomme tsiviiltaristule," lisasid Ukraina relvajõud.

Võitlus käib ka Izjumi pärast. Ukraina peastaabi sõnul kontrollivad Vene väed pontoonsildu üle Siverski Donetsi ja Bereki jõe.

Donetski suunal jätkavad Vene väed pealetungioperatsioone Dniprole ja Zaporižžjale, et jõuda Donetski ja Luhanski oblasti halduspiirideni. "Pärast ebaõnnestunud pealetungi Trojitske rajoonis üritas ta jätkata pealetungi Zaporižžja suunas ja vallutada Mariupoli linna," märkis peastaap.

Tavrias ja lõuna pool hoiavad Vene väed enda käes Hersoni, Enerhodari ja Vassõlivka asulaid ning koondavad vägesid edasiseks pealetungiks Zaporižžja suunas.

Ukraina relvajõudude peastaabi andmetel valmistuvad Mustal ja Aasovi merel olevad Vene laevastikud ründama sihtmärke tiibrakettidega.

Ukraina relvajõudude sõnul on Vene väed saanud samas suuri kaotusi.

IAEA ei näe enam Tšornobõli kiirgusandmeid

Rahvusvaheline Aatoimienergia Agentuur ( IAEA) teatas, et kaotas teisipäeval kontakti Vene vägede kontrolli alla langenud Tšornobõli tuumajaama kiirguse vaatlusseadmetega.

Ukraina energeetikaministri Herman Haluštšenko väitel piinavad Vene sõjaväelased Zapoeižžja tuumajaama töötajaid, et sundida neid tegema avalikke avaldusi, vahendab The Guardian.

Haluštšenko sõnul on tuumajaama personali hoitud neli päeva pantvangis. "Tuumajaamas on umbes 500 Vene sõdurit ja 50 üksust rasketehnikat. Jaama töötajad on füüsiliselt ja vaimselt kurnatud," ütles minister.

Ukraina valitsus on ka varem rääkinud piinamistest. Ukraina relvajõudude peastaap on süüdistanud Vene sõjaväelasi vägivallas tsiviilelanike vastu, rüüstamises, punkrite kohale tulistamispositsioonide rajamises ning Hersonis ja Mõkolajivis elanike peal psühholoogiliste operatsioonide läbiviimises.

Venemaa lubas kolmapäeva hommikuks relvarahu

Venemaa teatas, et kehtestab kolmapäeva hommikul Eesti aja järgi kell üheksa relvarahu tsiviilelanike evakueerimiseks, teatasid Vene uudisteagentuurid.

Inimeste evakueerimiseks avatakse koridorid Kiievist, Tšernihivist, Sumõst, Harkivist ja Mariupolist, kirjutas TASS, viidates Vene kõrgele ametnikule. Informatsioon koridoridest saadetakse Ukraina asepeaminister Irina Vereštšukile, lisas ametnik.

Vene kaitseministeeriumi teatel lubatakse relvarahuga avada ka humanitaarkoridorid. Venemaa on humanitaarkoridoride lubamisest rääkinud ka eelmistel päevadel, kuid Ukraina teatel on Vene väed humanitaarkoridore rünnanud.

Ukraina relvajõud vastasid Venemaa relvarahuettepanekule. "Venemaa nõuab, et Ukraina nõustuks evakueerimiskoridoride marsruutide ja avamisajaga ning teavitaks välissaatkondade esindajaid, ÜRO, OSCE ja Punase Risti esindajaid 9. märtsil kella kaheks," kirjutasid relvajõud sotsiaalmeediapostituses, lõpetades sõnadega: "Okupeerijat on keeruline usaldada."

NATO hinnangul ei edene Venemaa rünnakud ka lähipäevil

NATO ametnik ütles CNN-ile, et nende hinnangul ei edene Vene väed Ukrainas ka lähipäevil.

Vaatamata kõigi rünnakuks kogutud vägede viimisele Ukrainasse edenevad Vene väed väga vaevaliselt ning NATO luurehinnangu järgi ei muutu vägede edenemine kiiremaks ka lähitulevikus, ütles NATO ametnik.

"Me näeme väga vähe muutust. Me ei oota, et (Vene väed) saavutaks midagi lähipäevil," lausus ta.

"Nad on pannud kõik mängu, mis neil on, aga edu ei tule. Keegi ei uskunud, et neil tekiks need lihtsad probleemid. Ka peale kaht nädalat pole Vene väed lahendanud oma logistilisi probleeme," lisas ametnik.

NATO hinnangul pole ka linnade keskuste pommitamine Vene vägedele suurt edu kaasa toonud.