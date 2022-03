Vene oligarhid on Rootsi riigile oluliste ettevõtete taga

SVT ülevaatest selgub, et Rootsi relvajõud, Rootsi transpordiamet ja mitmed teised ametid on teinud umbes 100 miljoni Rootsi krooni väärtuses tehinguid ettevõttega, mille suurim omanik on Vene oligarh Viktor Vekselberg, kellel on tihedad sidemed Vladimir Putiniga ja ta on USA sanktsioonide nimekirjas.

On aasta 2011 ja Vladimir Putin külastab Rosenbadis peaminister Fredrik Reinfeldti. Eesmärk on tugevdada Venemaa ja Rootsi vahelist majanduskoostööd.

Kohtumisel on kohal ka Vene oligarh Viktor Vekselberg, kes praegu ehitab Venemaa oma "Räniogu". Toonastel fotodel on näha, kuidas ta allkirjastab koos Ericssoni toonase tegevjuhiga lepinguid, mis viivad riigid sammukese lähemale tihedamale koostööle. Pärast seda läheb osa Venemaa delegatsioonist kuninga juurde audientsile.

Rosenbadi kohtumisest on möödas üle kümne aasta ning Venemaa ja läänemaailma suhted on praeguseks purunenud.

SVT on uurinud Vene oligarhide finantshuve Rootsis ja leidnud hulga miljardäre, kes kontrollivad või omavat suuremat oslaust Rootsi ettevõtetes.

Viktor Vekselberg on Vadstenas asuva ettevõtte Sulzer Pumps Sweden AB peamine omanik. Ettevõttel on 15 000 töötajat ja see on börsil noteeritud.

Ülevaade näitab, et Rootsi ametiasutused on aastatel 2014–2020 ostnud ettevõttelt kaupu ja teenuseid ligikaudu 100 miljoni Rootsi krooni eest.

Rootsi relvajõud ja Rootsi transpordiamet on viimase aja jooksul sõlminud selle ettevõttega lepinguid veel veidi üle kahe ja poole miljoni krooni eest.

"Vaatame üle, millised lepingud meil praegu on. Meil on reeglid, kuidas peaksime hankeid tegema, kuid nüüd on see uus maailm, millega peame suhestuma," ütleb Rootsi transpordiameti pressijuht Bengt Olsson.

Viktor Vekselbergi varade suuruseks hinnati 8. märtsil enam kui 60 miljardit Rootsi krooni. Ta sai rikkaks 1990. aastatel, kui Venemaa erastas alumiiniumitootmise sulatustehased ja kaevandused. Viisteist aastat tagasi hakkas ta ostma aktsiaid mitmes Šveitsi tööstuskontsernis, sealhulgas Sulzeris.

Alates 2018. aastast on Vekselbergi suhtes kohaldatud USA sanktsioone, kuna teda seostati Venemaa sekkumisega USA presidendivalimistesse 2016.aastal.

Viktor Vekselberg on pikalt äri ajanud oligarhi partneri Oleg Deripaskaga. Viimasel on kontroll Sundsvallis asuva alumiiniumisulatustehase Kubal üle.

Oleg Deripaska on ka suuraktsionär Austria ehituskontsernis Strabag, millele omakorda kuulub mitu Rootsi ettevõtet, kes on seostud suurte taristuprojektidega - Stockholmi ümbersõit, Citybanan Stockholmis ja Marieholmstunneln Göteborgis on mõned neist.

Rootsi väliskaubandusminister Anna Hallberg andis sel nädalal Rootsi kaitseuuringute agentuurile FOI ülesandeks "kaardistada Venemaa investeeringud ja majandushuvid Rootsis".

Arvan, et peaksime end Venemaast võimalikult sõltumatuks tegema. Venemaa ei ole enam kaubanduspartner, ütleb ta SVT-le.