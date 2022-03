Kuleba ja Lavrov kohtuvad Türgis

Kohtumine peetakse samal ajal Antalyas toimuva rahvusvahelise diplomaatia foorumi kõrval.

Kohtumist vahendab Türgi välisminister Mevlüt Cavusoglu.

Türgil on Mustal merel ühine merepiir Venemaa ja Ukrainaga. Ankaral on head suhted nii Moskva kui Kiieviga ning ta on nimetanud Venemaa sissetungi vastuvõetamatuks olgugi, et ei poolda Moskva-vastaseid sanktsioone.

Türgi võõrustab igal aastal miljoneid Vene turiste, Türgi on müünud ​​droone ka Ukrainale, vihastades Moskvat. Ankara on vastu ka Venemaa poliitikale Süürias ja Liibüas ning oli vastu ka Krimmi annekteerimisele Venemaa poolt 2014. aastal.

"Eriti loodame, et see kohtumine on pöördepunkt ning oluline samm rahu ja stabiilsuse suunas," ütles Cavusoglu ja lisas, et mõlemad ministrid on palunud tal kõnelustel osaleda.

"Oleme tegelenud intensiivse diplomaatiaga, et viia kokku kaks poolt (Venemaa ja Ukraina). Meie president tõstatas selle teema pühapäeval oma telefonikõnes (Venemaa presidendi Vladimir) härra Putiniga. Seejärel (Venemaa välisminister Sergei). ) Lavrov ütles, et on valmis sellel Antalyas toimuval kohtumisel osalema. Samamoodi ütles meile Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba, et ta osaleb sellel kohtumisel Antalyas. Mõlemad ministrid soovisid konkreetselt, et mina viiksin selle kolmepoolselt läbi. Seetõttu viime selle kohtumise läbi kolmepoolses vormis neljapäeval, 10. märtsil Antalyas, kui Jumal seda soovib. Loodame, et see kohtumine on pöördepunkt."

Kuleba ütles laupäeval, et on avatud kõnelusteks Lavroviga, kuid ainult siis, kui need on "tähenduslikud".

"Istume ja räägime," ütles Kuleba.

Kuleba ütles teisipäeval, et kui ta neljapäeval Lavroviga kohtub, teeb ta ettepaneku otsekõnelusteks Ukraina ja Venemaa presidendi vahel.