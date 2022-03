ERR Harkivis: kogu linn on öösiti pime

Rahvusringhäälingu ajakirjanik Anton Aleksejev ja operaator Kristjan Svirgsden on jõudnud Harkivisse, mis on üks Ukraina linnadest, mis on Vene sõjaväe peamise raketitule all. Aleksejev ütles intervjuus "Terevisioonile", et kogu linn on öösiti pilkases pimeduses.

Kuidas teekond Harkivisse kulges?

Teekond kulges üsna rahulikult, jõudsime siia rongiga, rong hilines. Ootasime enne rongi väljumist umbes kolm tundi Kiievi raudteejaamas. Pärast jõudsime üsna rahulikult siia Harkivisse. Rong oli humanitaarabi täis ja kaks vagunit olid mõeldud reisijatele. Aga nüüd oleme kohal.

Kuidas Harkiv välja näeb? Kui suured purustused seal on?

Räägitakse, et suured. Me jõudsime siia natuke enne keskööd ja jõudsime korterisse meie sõprade juurde, kes meid siin majutasid ja vastu võtsid, siis kui kehtis juba komandanditund. Teekond linna õnnestus ainult tänu kohalikele politseinikele, kes oma politseiautoga meid kohale toimetasid. Tänavad olid täielikus pimeduses, valgust üldse linnas ei olnud. Kõik kartsid õhurünnakuid.

Milline on sinu värske informatsioon selle kohta, mis toimub Kiievis?

Kiievis räägiti täna hommikul kahest plahvatusest, kuigi isegi BBC andmetel on raske öelda, kas tegemist on Vene raketitabamustega või Ukraina õhutõrje tööga. Äsja ütles meile endine president Petro Porošenko, et ööpäeva jooksul tabatakse õhutõrjega paarkümmend Vene raketti. Siin Harkivis on elamurajoonid, mis on pideva raketitule all, ka kesklinn on märklaud Vene pommitajatele.

Täna oli uudistes juttu, et sõjategevust aeglustab külmalaine. On seda külma seal Ukrainas kohapeal tunda?

Jah, tõesti on. Eile Kiievis me ei näinud üldse lund, siin on praegu kõik lume all. Ma ei tea, kuidas see ilm peaks mõjutama sõjategevust. Ma loodan pigem mitte ilmale, vaid Ukraina kaitsjatele.

Mida sa loodad selles osas, mis puudutab koju jõudmist? Kuidas te sealt Harkivist plaanite nüüd edasi liikuda?

Siin käivad rongid. Kui on internet, siis saab minna Ukraina raudtee leheküljele ja vaadata, millised rongid üle riigi liiguvad järgmisel päeval. Sõiduplaanid ei pruugi olla õiged, kõik hilineb ja kõike võib juhtuda. Aga põhimõtteliselt rongid käivad.