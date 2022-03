Poola linn pakub peavarju Ukraina põgenikele ja on ka NATO logistikakeskus

Rzeszowi külastavad tavaliselt suusaturistid ja seal asub võrkpallimeeskond. Linn võib peagi võõrustada ka Ukraina hävituslennukite piloote. Rzeszowist on saanud nüüd Ukraina abistamise logistikakeskus. Iga päev tõusevad ja maanduvad linnas sõjaväe kaubalennukid. Märgistamata sõjaväeveokid sõidavad Ukraina piirilt edasi-tagasi, vahendas EUobserver.

Poola valitsus teatas teisipäeval, et Varssavi on valmis kohe andma üle kõik talle kuuluvad MIG-29 hävituslennukid USA-le, et need saaks üle anda Ukraina õhujõududele. Poola soovis hävitajate loovutamiseks NATO riikide toetust ning lubadust, et USA-lt saadakse asemele F-16 hävitajad

Selline lennukite vahetus saavutaks kaks eesmärki. See hoiaks USA eemal otsesest konfliktist Ukrainas ja annaks Ukraina pilootidele lennukid, mida nad oskavad juba kasutada.

USA lükkas teisipäeval Poola ettepaneku siiski tagasi.

"Jätkame selles küsimuses ja sellega kaasnevates keerulistes logistilistes väljakutsetes konsulteerimist Poola ja meie NATO liitlastega, kuid me ei usu, et Poola ettepanek on vastuvõetav," ütles Pentagoni pressiesindaja John Kirby.

Ukraina president Volodomõr Zelenski soovib aga üha rohkem, et lääneriigid tarniksid Ukraina pilootidele Venemaal toodetud hävitajaid. Seetõttu võib lõpuks siiski lennukite vahetus toimuda, hindas EUobserver.

"Me kaitseme Poolat ja aitame neid kõigega, mida nad vajavad," kommenteeris teisipäeval hävitajate vahetuse skeemi Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace.

Poolas tekitab hävitajate vahetus siiski riigisiseseid probleeme.

"Poolas valitses tohutu frustratsioon seoses juttudega, et riigi piirkondasid nagu Rzeszow kasutatakse sõjaliste logistikakeskustena," ütles anonüümsust soovinud Poola diplomaat EUobserverile.

"Üks suur küsimus on, kuidas NATO kätte maksaks, kui Vene hävitajad jälitaksid Ukraina piloote tagasi Poola või isegi pommitaksid Rzeszowi lennuvälja," ütles NATO endine kõrge ametnik Jamie Shea.

Mures on ka kohalikud Rzeszowi elanikud.

"See piirkond on sajandite jooksul näinud väga palju sõdu. Poolakad kardavad kusagil oma sügavuses Venemaad. Need hirmud on jälle uuesti tekkinud," ütles kohalik Rzeszowi elanik.

"Ma kardan natukene. Siin lennujaamas toimub suur sõjaline koondumine, see on ilmselge sihtmärk, kui venelased tahavad midagi üritada. Loodan, et NATO ei lase sellel juhtuda. Sellepärast ongi ju kõik need Ameerika sõdurid Poolas," muretses veel üks Rzeszowi kohalik elanik.