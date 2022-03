Ajateenijad seostavad väljaõpet sõja taustal rohkem reaalsete olukordadega

Taara linnakus 2. jalaväebrigaadis viiakse läbi sõjaväelist väljaõpet, riigikaitseks vajalikke oskusi omandab seal 596 ajateenijat. Kuigi linnakus on ohutaseme värvuseks roheline, ollakse siin alati valmis ohutaseme muutuseks.

"Meie valmisolek oli ka enne Ukraina sündmusi, mis tähendab seda, et meil on olemas tegevuskavad ka kõige väiksema üksuse tarvis, alates pataljonist kuni tervikbrigaadini välja. Tegelikult võiks öelda, et kui ohutase tõuseb, siis me võtame need plaanid lahti ja hakkame vastavalt käituma. Täna me ei ole midagi muud ümber korraldanud," rääkis 2. jalaväebrigaadi ülem kolonel Tarmo Metsa.

Metsa sõnul on sõda Ukrainas mõjutanud mingil määral ka ajateenistuse tööd ja õppeprotsessi.

"Tegelikult alates indiviidist, kes on täna keskmiselt rahutum ja mõtleb väga paljude stsenaariumite peale, mis juhtub edasi või mis juhtuks siis kui see kõik toimuks Eestis, kuni selleni välja, kuidas me mõtestame täna neid õppetunde ja seda, mida me näeme sotsiaalmeediast või televisioonist," rääkis Metsa.

"Ajateenijate seas on olukord natuke ärevam, neid sündmuseid jälgitakse päris pingsalt, igapäevaselt. Muidu on näha ka motivatsiooni tõusu ja et sõdurid tahavad rohkem ja näevad, et sellest väljaõppest on ka reaalselt kasu ka Ukraina näitel," kirjeldas ajateenija Kaspar Kaabel.

Aeg-ajalt tuleb ajateenijatel ka rahustada murelikke pereliikmeid.

"Alguses olid muidugi murelikud, aga siis sai selgitatud ja nüüd aeg-ajalt küsivad kuidas seis on, aga muidu on pigem rahulikud," rääkis ajateenija Alex Vernik.