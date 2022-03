Peale külma ööd on neljapäeval oodata päikest

Ööl vastu neljapäeva tuleb kõrgrõhkkond Peipsi taha ja selle vahetu lähedus hoiab meil taeva selge. Põhjakaarest tulnud külmas langevad termomeetrinäidud talviselt alla -10, mõnes kohas alla -15 kraadi piiri.

Neljapäeva päeval nihkub kõrgrõhkkond Pihkva poole ja selle naabruses püsib taevas selge, vaid Eesti lääne- ja põhjaservas on kõrgeid pilvi, millest peaks ka päike läbi kumama. Märtsipäike aitab termomeetrinäidud 0 ümbrusse tõsta.

Reedel on madalrõhkkonna mõju rohkem tunda, edela- ja läänetuulel on jõudu pisut enam ja taevas on hallim, aga sadu ilmselt oodata ei ole.

Öö vastu neljapäeva on mandril selge, saartel õhukese pilvekihiga, aga ka kuiv. Lõunakaare tuul on nõrk, vaid saartel on puhanguid 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul -3 kuni -8, mandril langeb -10 kuni -15, kohati kuni -17 kraadini.

Neljapäeva hommik on selge, mandri lääneosas ja põhjarannikul õhukeste pilvedega ja kuiv. Lõunakaare tuul on sisemaal ikka nõrk, rannikul on puhanguid 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on saartel kuni -8, mandril alla -10, kohati ka alla -15 kraadi.

Päev on päikeseline. Lõuna- ja edelatuulel on kiirust 3-9, rannikul puhanguid 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4 kuni 2 soojakraadi.

Reede tuleb pilvisem, Öös on krõbedust vähem, päev tuleb plusskraadidega.

Nädalavahetusel ja uue algul on taas ülekaalus selge taevas. Öösiti jääb külma vähemaks ja päevad muutuvad mahedamaks.