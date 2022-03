Briti armee: mõni meie sõjaväelane võis ebaseaduslikult Ukrainasse minna

"Oleme teadlikud väikesest arvust üksikutest sõduritest, kes ei allunud korraldustele ja lahkusid loata ning võisid reisida omal käel Ukrainasse," ütles Briti armee pressiesindaja CNN-ile.

"Me tungivalt soovitame neil Ühendkuningriiki naasta," lisas ta.

Briti kaitseministeerium ütles pressiteates, et kõigil sõjaväelastel on keelatud teadmata ajaks Ukrainasse reisida. See kehtib ka neile, kes on sõjaväest puhkusel. Ukrainasse reisivaid sõjaväelasi ootab ministeeriumi sõnul distsiplinaarvastutus.

CNN on varem kirjutanud, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski on kutsunud üle maailma inimesi üles ühinema võitluses Venemaa vastu.

Ukraina kaitseministeeriumi teatel on loodud spetsiaalne üksus Rahvusvaheline Leegion, mis on juba alustanud lahingus tegevust Venemaa agressiooni vastu. Kaitseministeeriumi luuredirektoraadi juhi brigaadikindral Kirill Budanovi sõnul on avaldanud üle 20 000 vabatahtliku ja veterani 52 riigist soovi sellega liituda.