Ukraina ja Venemaa kõnelused Türgis lõppesid vastastikuste süüdistustega

Mis on oluline 10. märtsil kell 12.15:

- Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ja tema Vene kolleeg Sergei Lavrov esitasid kohtumise järel eraldi antud pressikonverentsidel vastaspoolele erinevaid süüdistusi;

- Uue lahingutegevuse piirkonnana lõunas Kiievist on Ukraina peastaabi ülevaatesse viimase ööga lisandunud Krõvõi Rih;

- Türgis algasid Venemaa ja Ukraina välisministrite vahel kõnelused;

- Venemaa teatas mõnede Mariupoli idaosa rajoonide vallutamisest;

- Hommikul algas taas inimeste evakueerimine Vene vägede poolt ümber piiratud linnadest;

- Briti kaitseministeeriumi teatel on märgata Vene õhujõudude aktiivsuse vähenemist Ukrainas;

- Zelenski nõunik: me võtame Krimmi ja Donbassi tagasi;

- USA hinnangul on sõjas hukkunud kuni 6000 Vene sõjaväelast.

Ukraina teatas vasturünnakust Kiievi all

Ukraina armee teatas neljapäeva hommikul vasturünnakust Kiievi all, vahendas kohalik avalik-õiguslik ringhääling Suspline.

Rünnakust rääkis Ukraina siseminister Vadõm Denõsenko, kelle sõnul toimus rünnak Kiievist läänes. Ta viitas viiele hävitatud Vene tankile ja suurtükirünnakule, kuid lisas, et detailidest on vara rääkida.

Ukraina peastaap avaldas neljapäeva hommikul ka uue hinnangu Venemaa kaotustele sõja vältel:

- inimkaotused üle 12 000;

- tanke 335;

- jalaväe lahingumasinad 1105;

- mitmikraketiheitjad 56;

- helikopterid 81

- lennukid 49.

Venemaa teatas edust Mariupolis

Vene kaitseministeerium teatas neljapäeval, et on suutnud vallutada osa Mariupoli linnast.

Venemaa väitel on separatistliku Donetski rahvavabariigi üksused võtnud oma kontrolli alla Mariupoli idaosas asuvad Azovski, Naidenovka, Ljapino ja Vinogradi rajoonid ning jõudsid välja tehaseni Azovstal. Linna lääneosas vallutati mikrorajoon Zapadnõi, ütles Vene kaitseministeeriumi pressiesindaja Igor Konašenkov.

Lisaks olevat Donetski separatistid suutnud vallutada ka kaks muud asustatud punkti.

Zelenski nõunik: me võtame Krimmi ja Donbassi tagasi

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski nõunik ütles neljapäeval, et Ukrainal on piisavalt jõudu, et lüüa tagasi Vene vägede rünnakud Kiievile ning samuti kavatseb Ukraina võtta tagasi annekteeritud Krimmi poolsaare ning separatistide kontrolli all oleva Donbassi.

Lisaks rääkis Oleksi Arestovõtš, et Vene relvajõud on muutnud Ukrainas oma taktikat ja tegutsevad nüüd nii nagu Süürias, võttes sihikule rahulikud elanikud.

Ukraina sõjaväelane võtab laskepositsiooni Kiievi lähedal Irpinis. Autor/allikas: SCANPIX / AP

Ukraina asepeaminister: rääkida saab Venemaa kapitulatsiooni üle

"On ainult üks asi, mille üle läbi rääkida: Venemaa kapituleerumine," ütles kolmapäeva õhtul BBC saates "Newsnight" intervjuu andnud Ukraina asepeaminister Irõna Vereštšuk.

"Ultimaatumid, mida Venemaa esitas, on vastuvõetamatud: tunnustada Krimmi Venemaa osana, tunnustada separatistlikke vabariike iseseisvate riikidena – see on täiesti võimatu," ütles asepeaminister.

"Loomulikult ei saa me ära anda oma territooriumi, me peaksime muutma põhiseadust," lisas Vereštšuk.

Kuleba ütles enne kohtumist postitatud avalduses, et võimalused on "piiratud" ja sõltuvad Kremlist Lavrovile antud instruktsioonidest.

Venemaa on varem nõudnud, et Ukraina lõpetaks sõdimise, muudaks põhiseadust nii, et riik ei taotleks ühinemist NATO ja EL-iga, tunnustaks varem annekteeritud Krimmi Venemaa osana ning Donbassi "rahavavabariike" iseseisvatena.

Ukraina asepeaminister Irõna Veraštšuk BBC saates. Autor/allikas: BBC

Algas elanike evakueerimine humanitaarkoridoride kaudu

Ukraina plaanib neljapäeval avada seitse humanitaarkoridori tsiviilelanike äratoomiseks Vene vägede rünnaku all olevatest linnadest, ütles asepeaminister Irõna Vereštšuk hommikul.

Alates kella üheksast kohaliku aja järgi on avatud koridorid Sumõst, Trostjantsast, Krasnopolist, Izjumist, Bolnovahist, Butšist, Irpenist, Hostomelis, Borodjankist, Stojankist ja Belgorodkist, aga samuti Mariupolist, kust välja viiv tee on demineeritud.

Sumõ linnast on evakueerimine juba alanud, teatas oblasti kuberner.

Mitmest linnast viiakse inimesed kas Kiievisse või Poltavasse, vahendas väljaanne Ukrainskaja Pravda.

Ühendkuningriik: Vene õhujõud on tagasi tõmmanud

Vene relvajõudude kolonn Kiievi lähistel on nädalaga väga vähe edasi liikunud ning õhujõudude aktiivsus on viimastel päevadel vähenenud, teatas Ühendkuningriigi kaitseministeerium neljapäeval.

Kuna Vene vägede kaotused üha kasvavad, peab president Vladimir Putin oma relvajõudusid ümber korraldama ning tooma Ukrainasse täiendavaid jõudusid, öeldakse teates.

Samuti märgib Briti kaitseministeerium, et viimastel päevadel on täheldatav Vene õhujõudude aktiivsuse vähenemine Ukrainas.

Ukraina idaosas lõhkemata alla kukkunud Venemaa ballistiline rakett Iskander. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS

Ukraina: Venemaa kasutab juba reserve

Ukraina relvajõudude peastaap ütleb neljapäeva esimestel minutitel tehtud möödunud ööpäeva kokkuvõttes, et Ukraina sõjaväelased tõrjuvad ja hoiavad Venemaa relvajõudude pealetungi igas suunas tagasi. Mõnel pool on peastaabi väitel Vene väed oma lahinguvõime kaotanud ning kasutusele võtnud reservid.

"Oma lahinguvõime tõstmiseks liigutab vaenlane oma üksusi osadelt strateegilistelt suundadelt Ukraina piiridele," lisas peastaap.

Ukraina hinnangul toetab Valgevene toetab Vene vägesid kütusega, samuti raudtee- ja lennujaamade võrgu kasutada andmisega.

Ukraina relvajõudude sõnul ei loobu Venemaa plaanist piirata ümber Kiiev ning jätkab rünnakuid Polesje ja Siverski suunal. Samuti jätkavad Vene väed muu hulgas Izjumi, Sumõ ja Ohtõrka pommitamist. Jätkub ka pealetung Donetskis.

Ukraina relvajõudude sõnul on Vene väed suurendamas sõjaväelaste hulka Mõkolaijvi suunal.

Uue lahingutegevuse piirkonnana lõunas Kiievist on Ukraina peastaabi ülevaatesse viimase ööga lisandunud Krõvõi Rih. See peamiselt venekeelne linn asub Dneprist lääne pool.

Musta ja Aasovi mere operatsioonitsoonides jätkavad Vene sõjalaevad lahingupiirkonna isoleerimist. Vene mereväe laevarühmad asuvad Tarhankuti neeme ja Donuzlavi järve piirkonnas.

Ukraina õhujõudude väitel on Vene väed sõja jooksul ilma jäänud 56 lennukist ja 82 helikopterist.

USA hinnangul on sõjas hukkunud kuni 6000 Vene sõjaväelast

USA ametnike hinnangul on kahe nädala jooksul hukkunud Ukrainas sõjas umbes 5000 kuni 6000 Vene võitlejat. Vigastada on saanud hinnanguliselt 15 000 kuni 18 000, ütlesid USA ametnikud CBS Newsile.

Üks USA ametnik nimetas ohvrite hulka väga suureks ja võrdles seda mõne teise maailmasõja lahinguga.

Ukraina on väitnud, et lahingus on hukkunud 12 000 Vene sõjaväelast. Eelmisel nädalal kinnitas Venemaa, et vähem kui 500 nende sõjaväelast on Ukrainas surma saanud.

Sõjaaegsete segaste andmete ja propaganda tõttu on neid väiteid keeruline kinnitada.

Sumõ oblastis hukkus pommitamises mitu inimest

Sumõ oblastivalitsuse juhi Dmõtro Živitski sõnul pommitasid Vene lennukid neljapäeva öösel Ohtõrka linnas elamurajoone.

Ametnike sõnul on siiani kinnitust leidnud kolme inimese hukkumine. Surma said 13-aastane poiss ja kaks naist.

Živitski ütles, et pommitamises sai pihta ka gaasitoru.

Živitski sõnul on Vene väed pommitanud Ohtõrkat igal päeval ja ööl.

Ukraina sõjaväelased taastasid kontrolli Dergatši linna üle Harkivist loodes

Harkivi oblastivalitsuse juht Oleh Sõnegubov teatas Telegramis, et Ukraina relvajõud taastasid kontrolli Dergatši linna üle Harkivist loodes, kirjutab Ukrainska Pravda.

"Ukraina relvajõud ajasid Dergatšist välja Vene okupandi ja kontrollivad täielikult territooriumit. Aktiivsed lahingud on kestnud pikka aega. Vene okupant püüdis linna ümber piirata, kuid meie sõjavägi lõi vaenlase tagasi ja asus vasturünnakule," kirjeldab Sõnegubov. Tema väitel kaotasid Vene väed lahingutes kaks tanki ja kaks soomusmasinat.

Kolmapäeval evakueeriti kümned tuhanded inimesed

Ukraina presidendi kantselei asejuhi Kirill Tõmošenko sõnul suutsid võimud kolmapäeval edukalt evakueerida 48 000 inimest, kirjutab The Kyiv Independent.

Peamiselt on evakueeritud inimesi Kiievi oblastist ning Sumõ ja Enerhodari linnast. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles, et neist kolmest paigust jõuti evakueerida vähemalt 35 000 inimest.

Samas on miljonid inimesed endiselt lõksus, kuna Ukraina võimude sõnul rikuvad Vene väed humanitaarkoridoride jaoks kokkulepitud relvarahu.

Kolmapäeval loodeti 12 tunni jooksul evakueerida inimesi kümnest linnast, nii ümberpiiratud linnadest kui ka neist, mis on olnud sõja tulipunktid: kirdeosas Sumõst, lõunaosas Mariupolist ja Enerhodarist, kaguosas Volnovahast, idaosas Izjumist ning mitmest Kiievi lähedasest linnast, nende seas Irpinist, Butšast ja Hostomelist.

Pole selge, kas keegi sai lahkuda Mariupolist, kust evakueerimist peeti kõige vajalikumaks.

Kiievi lähedastest linnadest põgenevatest inimestest tekkisid maanteedele kilomeetrite pikkused ummikud, vahendas CNN.

Kiievi piirkonna asejuhi Konstantin Usovi sõnul on inimesed evakueerumas Kiievist põhjas ja loodes asuvatest piirkondadest ning tuhanded soovisid kasutada niinimetatud rohelisi koridore, et sõjategevuse eest põgeneda.

"Kahjuks ei saanud inimesed kõikidest linnadest täna lahkuda," ütles Usov.

"Siin on näha palju autosid, ummikuid, mis ulatuvad inimeste sõnul 15 kilomeetrini," rääkis Usov. "Me kontrollime dokumente, et Venemaa sabotöörid ei pääseks evakueerujate seas läbi. See on raske töö ja oleme komandanditunni ajast üle läinud," rääkis ta. Komandanditund algab õhtul kell kaheksa.

"Me toidame inimesi, pakume neile sooja ja anname teed," lisas Usov.

Kolmapäeval õnnestus piirkonnast välja saada ligikaudu 3000 inimesel.