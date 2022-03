USA Esindajatekoda kinnitas 13,6-miljardise abi Ukrainale

USA parlamendi alamkoda hääletas Ukraina abipaketi poolt 1,5 triljoni dollari suurust eelarvetäiendust vastu võttes, mis on vajalik valitsuse programmide rahastamiseks kuni 30. septembrini ning hoidmaks ära valitsusasutuste töö peatamist rahapuudusel juba sel nädalavahetusel. Eelarvetäienduse peab selle jõustumiseks enne reede keskööd kinnitama ka kongressi ülemkoda Senat.

Esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi ütles hiljem pressikonverentsil, et 13,6 miljardit dollarit on siiski ainult osa märksa laiemast toetusest Ukrainale ning kutsus ka teisi riike Ukrainat toetama, et aidata riik uuesti üles ehitada.