Raske koroonaga on haiglaravil 245 patsienti, suri seitse inimest

Neljapäevahommikuse seisuga vajab raskeloomulise Covid-19 tõttu haiglaravi 245 patsienti, kokku on haiglaravil 610 koroonaviirusega nakatunud patsienti.

Raske koroonaga haiglas olevatest patsientidest omakorda 158 ehk 64,5 protsenti on vaktsineerimata ja 87 ehk 35,5 protsenti on lõpetatud vaktsineerimiskuuriga.

Viimase seitsme päeva jooksul on 100 000 täielikult vaktsineeritud elaniku kohta haiglasse sattunud keskmiselt 1,7 vaktsineeritud inimest päevas ja 100 000 vaktsineerimata inimese kohta haiglasse sattunud keskmiselt 5,4 vaktsineerimata inimest päevas.

Ööpäeva jooksul avati haiglates 77 uut haigusjuhtu, millest 28 juhul vajasid patsiendid hospitaliseerimist sümptomaatilise Covid-19 tõttu. Viimase 10 päeva jooksul on haiglaravile lisandunud keskmiselt 30 sümptomaatilist Covid-19 patsienti päevas.

Intensiivravil on 22 patsienti, neist juhitaval hingamisel 10.

Suri seitse, nakatus 2470 inimest

Suri seitse koroonaviirusega nakatunud inimest, kellest neli olid vaktsineerimata: 67-aastane mees, 78-aastane mees, 80-aastane mees, 83-aastane mees, 87-aastane mees, 89-aastane naine, 92-aastane mees.

Kokku on Eestis surnud 2327 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Viimase ööpäeva jooksul analüüsiti 5498 testitulemust, millest 2470 osutus positiivseks. Eesti viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on nüüd 3522,3.

Viimase seitsme päeva jooksul on 100 000 täielikult vaktsineeritud elaniku kohta nakatunud keskmiselt 171,9 vaktsineeritud inimest päevas ja 100 000 vaktsineerimata inimese kohta nakatunud keskmiselt 210,3 vaktsineerimata inimest päevas.

Ööpäeva jooksul manustati 741 vaktsiinidoosi, neist uusi vaktsineerimisi alustati 81. Neljapäevahommikuse seisuga on lisa- või tõhustusdoosi saanud 435 873 inimest. Kogu Eesti elanikkonna hõlmatus kahe vaktsiinidoosiga on 63,2 protsenti.

Reedest hakkavad koroonaandmed laekuma hiljem

Terviseamet teatas ka, et töökorralduse muudatuse tõttu laekub alates reedest, 11. märtsist osa Covid-19 infost hiljem, mistõttu muutub ka avaandmete avaldamise aeg terviseameti kodulehel. See nihkub ajaliselt 1,5 tundi edasi ning uus avaandmete avaldamise aeg on praeguse kella 10.30 asemel kell 12.

Samal ajal avaldab terviseamet esialgse kokkuvõtte Covid-19 statistikast ameti Facebooki kanalis. Pressiteate saadab terviseamet koos täiendustega pärast seda, kui on saanud haiglatelt info Covid-19 tõttu lahkunute vaktsineerituse staatuse kohta. Sõltuvalt lahkunute arvust ja päevast võib info laekumise aeg erineda.