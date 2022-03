Sanktsioonide tõttu lahkub üha rohkem venelasi kodumaalt

Sõja pärast ei põgene ainult ukrainlased kodumaalt, ka paljud venelased jätavad koduga hüvasti. Venelased lahkuvad nüüd sugulaste juurde, kes elavad välismaal.

Üks Venemaa mees muretses, et ei saa perekonnale ravimeid enam osta, pakkis kohvrid kokku ja lahkus koos abikaasaga tütre juurde Saksamaale, vahendas The Wall Street Journal.

Karmid sanktsioonid ja hirmu tõttu lahkuvad nüüd riigist tuhanded venelased. Paljud lahkujad on eksperdid, kultuuritegelased ja heal järjel inimesed.

Julia Zahharova lahkus teisipäeval Soome. Ta töötas Venemaa tehnoloogiafirmas. Lähitulevikus tahab ta oma kreeklasest abikaasaga kolida Kreekasse.

"Ma ei kavatse Venemaal lapsi saada, kui olukord on selline," ütles Zahharova.

Soome piirivalve andmetel ületas veebruaris Vene ja Soome piiri umbes 44 000 inimest. Eelmisel aastal samal perioodil oli see arv 27 000. Bussi- ja rongipiletid on välja müüdud ning riigi raudteefirma VR teatas, et proovib parandada Helsingi-Peterburi liinil toimuvat liikumist, vahendas The Wall Street Journal.

Paljud venelased lahkuvad Türki, Gruusiasse ja Armeeniasse. Seal on leebemad viisareeglid. Gruusia võimude teatel sisenes viimase nädala jooksul riiki 20 000- 25 000 venelast.

Võimalused Venemaalt lahkuda vähenevad kiiresti. Lääneriigid kehtestasid Vene lennufirmadele õhuruumi sisenemise keelu. Venemaa lennufirmad on kokkuvarisemise äärel. Aeroflot peatas kõik lennud välismaale, välja arvatud Valgevenesse.

Paljud venelased kardavad, et Putin kuulutab riigis välja sõjaseisukorra. Kreml väidab veel, et seda pole plaanis teha.

Vene võimud vaigistavad aga üha rohkem kriitikuid. Võimud kiitsid eelmisel nädalal heaks seaduse, mis kriminaliseeris riigis Ukraina sõjaga seotud valeuudiste levitamise.

Paljud riigist lahkuvad venelased olid juba varem Putini suhtes kriitilised. Paljud venelased aga jätkavad kodumaal Putini toetamist.

"Kõikjal, kuhu ma viimastel päevadel Moskvas vaatasin, nägin Z-tähte. Võimud kasutavad seda sümbolina, et koondada venelasi," ütles kohalik Moskva elanik ajalehele The Wall Street Journal.