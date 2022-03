USA-s läks vangi kelm, kes kulutas pandeemia abilaenu Pokemoni kaardile

Georgia osariigist pärit Vinath Oudomsine mõisteti kolmeks aastaks vangi ja ta sai veel 10 000 dollarit trahvi. Oudomsine tunnistas end süüdi kelmuses, vahendas The Times.

Oudomsine tunnistas kohtus, et taotles laenu, et päästa firmat, kus "töötas" kümme inimest. Ta väitis, et firma aastane tulu oli enne pandeemia puhkemist 235 000 dollarit. Valitsus andis talle firma päästmiseks 2020. aasta augustis 85 000 dollarit. Suurema osa rahast kulutas Oudomsine Pokemoni kaardi ostmiseks.

Politsei tegi uurimise käigus hiljem selgeks, et Oudomsine firma pole kunagi eksisteerinud. Pandeemia ajal kasutasid paljud USA kelmid selliseid petuskeeme.

Pokemoni kaartide kollektsionääride hinnangul oli Oudomsine valduses üks frantsiisi ihaldusväärsemaid kaarte. "Keegi polnud nõus rohkem maksma, kui tema," ütles kaardiekspert ja nendega kaupleja Charlie Hurlocker,