Tartus pole peagi enam põgenikele hotellides kohti

Tartus on põgenikke vastu võtvates hotellides kohad kriitilise piirini täitunud. Kuigi majutusasutusi, mis oleksid valmis põgenikke koheselt vastu võtma on mitmeid, on lepingud sotsiaalkindlustusametiga jäänud esialgu sõlmimata ja nii tuleb majutusasutustel jääda ootama uut hanget. Linn loodab aga, et bürokraatia jäetakse praeguses olukorras kõrvale.

Tartus on neljapäevase seisuga majutust vajavaid põgenikke ligi 200. Siiani on abivajajad paigutatud kolme hotelli, mis on aga praeguseks kriitilise piirini täitunud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tartu abilinnapea Mihkel Lees ütles, et nendes hotellides, kuhu linn praegu põgenikke majutab ja kellega on sotsiaalkindlustusamet sõlminud lepingu, on järel veel üksikud kohad, mis võivad täis saada juba reede hommikuks.

Samas on Leesi teada Tartus mitmeid hotelle, mis oleksid valmis vajadusel koheselt kokku mitusada põgenikku vastu võtma. Üks nendest on Starest hotell, mille kõik 43 tuba saaks põgenikele anda.

"Põhimõtteliselt on meil võimalus koheselt hakata vastu võtma. Eks siin mõningaid asju on vaja natukene kohandada, nagu näiteks pesupesemise võimalus, et võimekust on vaja suurendada. Linnaga on läbirääkimised peetud, et nüüd me lihtsalt ootame," ütles Starest hotelli juhataja Tauri Tammeorg.

Kuigi hotell oleks valmis, jääb majutusvõimaluse pakkumine praegu bürokraatia hammasrataste vahele. Mihkel Leesi sõnul peaks sotsiaalkindlustusamet võtma võimalikult kiiresti ühendust abi pakkuvate hotellidega, et põgenikke saaks koheselt majutama hakata.

Sotsiaalkindlustusameti kriisiabi juhi Kaisa Üprus-Tali sõnul on aga hotellidel võimalus oodata järgmist hanget, mida praegu koostatakse. Kui kohad lepingutega majutusasutustes saavad täis, soovitab amet suunata põgenikud mujale.

"Siis need inimesed tuleb viia meie enda sotsiaalkindlustusameti korraldusel sellesse kohta, kus nad saavad olla. Siis nad järelikult ei peagi praegu sellesse hotelli saama, kuna meil ei ole dokumentatsioon korras. Dokumentatsioon peab meilgi korras olema," rääkis Üprus-Tali.

Mihkel Lees lisas, et linn eeldab, et selline bürokraatlik suhtumine jäetakse kõrvale. "Sõda on käimas, inimeste majutamisega on kiire. Nende hotellide otsimisega on kiire. Unustame nüüd bürokraatia ära ja aitame inimesi," ütles Lees.

Lees lisas, et juhul kui sotsiaalkindlustusamet lepinguid kiiremas korras ei sõlmi, saab linn avada loetud tundide jooksul turu spordihoones majutusvõimaluse ligi 200 põgenikule.