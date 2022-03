Pärnus Raekülas rannas on moodustunud jäämäed

Pärnus Raeküla rannas näeb taas uhkeid jäämägesid, mis aastakümnete eest olid üsna tavalised. Jääd on rannas ka Rannahotelli ja Sunseti juures, aga Raekülaga võrreldavat vaatemängu see ei paku.

Kalendrijärgne kevad algab täpselt kümne päeva pärast, aga ilmataat ei paista vähemalt praegu sellest midagi arvavat. Raeküla rannas linnuvaatlustorni juures on jäämäed sellised, et võib kahtlustada põhja- või lõunapoolusel üles võetud kaadreid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuna rannas ei liikunud ühtki inimest, pidi operaator Verner Vilgas ise poseerima, et oleks võrdlusmaterjal ja saaks jäämägede kõrgusegi umbkaudu välja arvutada.

Sellekevadised jäämäed koosnevad peaaegu ühesuurustest jäätükkidest, mis on eriline vaatepilt. Keskrannas on jäämäed oluliselt väiksemad, aga rannas jalutajad on heatujulised ja naudivad päikselist päeva.