USA kohus mõistis näitleja vihakuriteo lavastamise eest vangi

Chicago kohus tunnistas näitleja Jussie Smolletti süüdi politseile valeütluste andmises selle kohta, et ta sattus vihakuriteo ohvriks ning mõistis ta 150 päevaks vangi ja määras 2,5-aastase katseaja.

Smollett peab maksma ka 250 000 dollarit hüvitist ja 25 000 dollari suuruse trahvi. Tal on õigus otsus edasi kaevata ning kohtus ütles mees, et on süütu.

"Te tegite kahju neile inimestele, kes on tõelised vihakuritegude ohvrid," sõnas kohtunik James Linn.

Vandekohus mõistis Smolletti detsembris süüdi talle esitatud kuuest süüdistusest viies.

Smolletti tuntuim osatäitmine oli Foxi telesarjas "Empire", kuid pärast juhtunut jäi ta sellest rollist ilma.

Süüdistuse järgi valetas mustanahaline ja homoseksuaalne Smollett politseile, et 2019. aastal lähenesid talle Chicago pimedal tänaval kaks maskis võõrast. Näitleja väitis, et mehed viskasid talle silmuse ümber kaela ja valasid ta üle kemikaalidega, karjudes samal ajal rassistlike ja homofoobseid solvanguid ning toetusavaldusi USA presidendile Donald Trumpile.

Kuu aega hiljem võttis poltisei Smolletti kinni, väites, et ta maksis kahele mehele 3500 dollarit enda vastu rünnaku korraldamise eest, eesmärgiga teha ta kuulsamaks. Näitlejale esitati süüdistus kuues seaduserikkumises, milles ta ei tunnistanud end süüdi.