Macron lubas tõsta pensioniiga kolme aasta võrra

Macroni ettepanekut kritiseerivad nüüd parempoolsed presidendikandidaadid, samuti ametiühingud. Seetõttu kujutab Macroni samm endast suurt riski. Macron siiski eeldab, et risk tasub end ära. Ta proovib tõestada, et tahab riiki reformida, selle alusel valiti ta 2017. aastal ka presidendiks, hindas The Times.

Macron oli neljapäeval hõivatud Euroopa Liidu tippkohtumise korraldamisega. Seetõttu lasi ta valimisprogrammi välja kuulutada oma nõunikel. Macron tahtis näidata nii, et teeb kõvasti tööd ja tahab tuua Euroopasse rahu.

Viimaste küsitluste järgi saab Macron esimeses voorus 30 protsenti häältest. Tema lähim konkurent Marine Le Pen saaks 17 protsenti häältest. Küsitluste kohaselt võidaks Macron Le Peni teises voorus kindlalt.

Macroni toetajate sõnul on pensionireform riigis ülimalt vajalik. 2020. aastal kulutas Pariis riiklikele pensionidele 338 miljardit eurot.

"Tagasivalimise korral oleks pensioniea tõstmine presidendi prioriteet. Tahame laiendada investeeringuid prantslaste eaks, aga mitte maksukoormust suurendada. Seetõttu peame kauem tööd tegema. Saksamaal, Hispaanias lahkuvad inimesed töölt 65-aastaselt," ütles valitsuse pressiesindaja Gabriel Attal.

Prantsusmaa ametiühingute liider Laurent Berger lubas reformi vastu võidelda. "See on ebaõiglane ja jõhker meede," väitis Berger.

Macroni kritiseerivad reformi pärast ka tema rivaalid. Le Pen lubas alandada pensioniiga 61. eluaastani.