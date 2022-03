Li Keqiang ei jätka ametiaja lõppedes Hiina peaministrina

Hiina riiginõukogu esimees ehk peaminister Li Keqiang teatas, et see aasta jääb talle selles ametis viimaseks, samal ajal pole partei juhtkond kinnitanud, kas president Xi Jinping jätkab ametis.

Li tegi otsuse teatavaks reedel oma iga-aastasel pressikonverentsil, vastastes küsimusele oma saavutuste kohta viimasel kümnendil.

"Te ütlesite, et see aasta on viimane aasta praegusele Hiina valitsusele," ütles 66-aastane Li ajakirjanikele Pekingis. "See aasta on ka minu viimane aasta peaministriametis."

See tähendab, et Hiina võimuladvikut ootavad uuendused ning veel pole ka selge, kas president Xi jätkab ametis.

Hiinas on peaminister tähtsuselt teine ametikoht, peaminister juhib riiginõukogu ja hulga ministrite tööd. Hiina riigipea on president, kes on samal ajal ka Kommunistliku Partei peasekretär ja sõjaväe ülemjuhataja.

Hiina valmistub iga viie aasta tagant toimuvaks Kommunistliku Partei kongressiks, mis toimub selle aasta teises pooles. Kongressil valitakse inimesed partei kõrgeimatele kohtadele. Oodatakse, et Xi jätkab ametis ja alustab oma kolmandat ametiaega, pärast seda kui 2018. aastal kaotati piirang, mis nägi ette, et president ei saa teenida rohkem kui kaks järjestikkust ametiaega. Samas ei ole ametnikud avalikult Xi plaane kommenteerinud.

"Ma olen kindel, et Hiina Kommunistliku Partei keskkomitee juhtimisel, mille keskmes on seltsimees Xi Jinping, erinevate sektorite tugeval toetusel ja eriti Hiina rahva ühise raske töö tulemusel suudab Hiina majandus raskused ületada," ütles Li. "Saavutame kõik selleks aastaks seatud peamised majandusliku ja sotsiaalse arengu eesmärgid ning rajame sellega tugeva pinnase riigi edaspidiseks arenguks."

Li on ka Hiina Kommunistliku Partei poliitbüroo alalise komitee tähtsuselt teine liige ning selle koha saab ta säilitada, isegi kui ta peaministri ametist loobub.