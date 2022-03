Eksperdid: Eesti kinnisvaraturg on Ukraina sõja grande finale ootel

Toomparki hinnangul saab hetkel täheldada mõningast liikumist üüriturul.

"Kui esialgu käis avalikkusest läbi, et Eestisse jõuab 10 000 sõjapõgenikku, siis nüüd on selge, et see number saab olema palju suurem. Olen kuulnud prognoose ka paarikümnest tuhandest. Neil kõigil tuleb mingil hetkel võtta turult üüripakkumine," rääkis Toompark ERR-ile.

Toompark vaatas äsja Tallinna üürituru pakkumisi ja märkas, et on vähenenud kahe-kolmetoaliste korterite hulk nii kesklinnas kui ka "mägedel". "Ilmselt lähevad praegu odavamad korterid, kuigi ka odavamad korterid on ukrainlastele väga kallid, sest nad on pidanud kogu oma elu traagilistel põhjustel maha jätma," ütles ta.

Toompargi hinnangul võiks nõudluse kasv viia hinnatõusuni, kuid Eesti inimesed on väga abivalmid ja on andnud korterid üürile tegelikult soodushinnaga. "Teha praegu uusi investeeringuid üüriturul on oportunistlik. Selge on, et üüripakkumised on turult kiiresti kadumas ja pikemas perspektiivis tuleb defitsiit sinna tagasi. Pakkumised hakkasid vähenema 2021. aasta sügisel, kuid tänavu jaanuaris oli üüriturul pakkumiste hulk selline tavaline keskmine. Nüüd on siis tulemas peale uusi noppijaid," kommenteeris Toompark.

Kui üüriturul on elevuse märke, siis kinnisvaraarenduses ollakse selgelt Ukraina sõja tulemuste ootel. "Tänaseks on sõda kestnud 16 päeva. Küsisin hiljuti ühelt arendajalt, kas ta oleks valmis ostma arendatava krundi? Arendaja ei osanudki kohe vastata. Riskid on praegu suured. Uusi projekte ei alustata. Küsimus on selles, kas lüüa kopp maha, sest see on selline point of no return, millest alates tuleb palju raha investeerida. Olukord on sama nagu oli 2020. aasta aprillis, kui algas koroonapandeemia. Ka siis tõmmati mingi hulk projekte seisma, oodati taeva selginemist. Kui seni on arenduste turul tegemist defitsiidiga, siis nüüd on ostunõudlus sama küsimuse ees, mis saab edasi?" rääkis analüütik.

Toompark märgib, et riskantses keskkonnas teevad tehinguid ainult julged ja rumalad. "Mõnikord saavad need omadused ka ühes inimeses kokku. Eks Ukraina sõja lõpus on näha, kes tegi õigeid otsuseid ja kes valesid," lisas Toompark.

Pindi Kinnisvara juhatuse liige Peep Sooman ütleb, et kinnisvaraturg oma hirmude ja ahnustega on nagu kõik teisedki turud hetkel ooterežiimil. "Me keegi ei tea, mis edasi saab. Kõik, kes täna midagi öelda proovivad, on nagu osalejad "Selgeltnägijate tuleproovis". Mis saab edasi, milline on Ukraina sõja grande finale, sõltub kahest-kolmest inimesest maailmas," rääkis Sooman.

Temagi sõnul elame hetkel läbi esimest ehmatust, mis on väga sarnane koroonapandeemia algusega 2020. aasta kevadel.

Ka üüriturust täpsemalt rääkimiseks on olukord veel liiga värske, leidis Sooman. "Tänaseks pole aru saadud, kui maksevõimelised on Ukraina sõjapõgenikud. Põgenikud on katustermin: seal hulgas on inimesi, kes tulid kahe kompsuga kui ka inimesi, kellel oli autopagasiruum raha täis. Hetkel elab enamik neist aga riigi ja eraisikute abi toel," ütles Sooman.

Mis mõju põgenikud üüriturule avaldavad, selgub täpsemalt alles nädalaid või kuid hiljem, kui on selge, kes jääb siia pikemalt. "Seal on samuti sõja grande finale küsimus: kas inimesed saavad kodumaale tagasi pöörduda või polegi neil enam kunagi kuhugi tagasi minna," lisas Sooman.

Maa-ameti andmetel tehti tänavu jaanuaris Eesti kinnisvaraturul 3768 ostu-müügitehingut. Tehinguid oli 2 protsenti vähem kui aasta tagasi jaanuaris ja eelnenud kuuga võrreldes 29 protsenti vähem.