Kiiev: meeleheitel Putin vallandas kaheksa kindralit

Ukraina Riikliku Julgeoleku- ja Kaitsenõukogu sekretär Oleksi Danilov väitis kolmapäeval, et Venemaa president Vladimir Putin on vallandanud juba kaheksa kindralit. Väidetavalt on Putin vihane, kuna Moskva sõjaline tegevus Ukrainas ei edene plaanipäraselt.

"Putin eemaldas ametikohtadelt umbes kaheksa kindralit, kuna nad ei täitnud ülesannet. Uued on ametisse määratud. Saame selgelt aru, mis Vene Föderatsioonis toimub. Võin öelda, et nad on meeleheitel," väitis Danilov.

Danilovi väited tulenevad teistest märkidest, et Moskva on rahutu. Sõltumatu Venemaa ajakirjanik Farida Rustamova avaldas 1. märtsil aruande, mis väidab, et Kremli siseringi inimesed on sõja pärast väga rahutud, vahendas New York Post.

Aruandes tsiteeriti üht kõrgetasemelist allikat, kes seab Putini meeleseisundi kahtluse alla. "Ta on solvunud ja vihane. See on paranoia, mis on jõudnud absurdini," väitis allikas.

Ukraina andmetel on lahingutegevuses saanud surma mitu Venemaa kindralit. Harkivi lähedal toimunud lahingus hukkus kindral Vitali Gerassimov. Ta osales Süüria kodusõjas ja 2014. aastal Krimmi annekteerimisel, teatas Ukraina luure.

Kiievi teatel sai Ukraina snaiprite tule läbi surma veel kindral Andrei Suhhovetski. Ta oli samuti Süüria sõja veteran.