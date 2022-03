Otse emakeelepäeval kell 6.41: eestikeelsete tekstide lugemismaraton

Presidendi kultuurinõunik Rasmus Puur selgitas, et iga lugeja on valinud enda jaoks olulised või meelepärased tekstid, mida ta loeb kümne minuti jooksul ette, et juhtida tähelepanu, kui suur ja võimas on meie omakeelne ilm.

"Kes võtab midagi luulest, kes ilukirjandusest, kes tõlkekirjandusest. Mõni loeb võib-olla mõne ajaleheartikli, teadustöö või Facebooki postituse," rääkis Puur.

Lugemismaratonist võtavad osa paljud tuntud ühiskonnategelased, kultuuri-, haridus- ja teadusinimesed, kirjanikud, näitlejad, muusikud, kunstiinimesed, filmitegijad, sportlased ja paljud teised.

Lisaks president Alar Karisele osalevad lugemises Lagle Parek, Peep Talving, Viivi Luik, Helena Tulve, Kaja Kallas, Andrei Hvostov, Kadri Keiu Ilves, Kert Tšaban, Jaan Pehk, Aigar Vaigu, Meelis Oidsalu, Tõnu Kaljuste, Jakob Niin, Riina Roose, Jelena Skulskaja, Tiit Aleksejev, Anna ja Allar Levandi, Grete Arro, Doris Kareva, Priit Pärn, Marko Mäetamm, Lauri Leesi, Stella Soomlais, Mart Poom, Annika Laats, Mari Jürjens, Triin Ruumet, Jüri Ratas, Heili Sepp, Ignar Fjuk, Tanel Veenre, Jaan Tootsen, Jaak Sooäär, Raul Rebane, Tõnu Õnnepalu, Elmo Nüganen, Siiri Sisask, Peeter Laurits, Jaak Prints, Katrina Lehis, Aleksei Turovski, Joonas Hellerma, Rein Veidemann, Tarmo Soomere, Kersti Kreismann, David Vseviov, Tõnu Kõrvits, Leelo Tungal, Tiit Maran, Laura Sohvie Tohver, Karl Martin Sinijärv, Urmas Viilma, Jarek Kasar, Roosi Põllu, Anu Raud, Liia Hänni, Kairit Kolk, Andrus Kivirähk, Anu Lamp, Ene-Liis Semper, Kasper Sebastian Silla, Josemaria Camean Ariza, Vladislav Koržets, Henrik Kalmet, Teele Pärn, Daniel Levi Viinalass, Ülle Madise ja Mikael Raihhelgauz.