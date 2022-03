Kell 21.40 "Esimeses stuudios" brigaadikindral Vahur Karus

ETV saade "Esimene stuudio" läheb sõja tõttu Ukrainas erandkorras eetrisse ka reedel. Täna on stuudios Kaitseväe Akadeemia ülem brigaadikindral Vahur Karus.

Vene sõjamasin on liikunud Kiievile lähemale ja jätkab pealinna survestamist. Rünnakute geograafia on Ukrainas laienenud ja põgenike arv kasvab. Kuidas Ukraina kaitsjad vastu peavad ja millised on sõja viimased arengud?

"Esimene stuudio" algab reedel kell 21.40. Saatejuht on Andres Kuusk.