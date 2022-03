Eesti välisministeerium kutsus välja Venemaa suursaadiku

Eesti välisministeerium kutsus esimest korda pärast sõja algust 24. veebruaril välja Venemaa suursaadiku, et avaldada hukkamõistu Venemaa jätkuva sõjategevuse ja tsiviilobjektide ründamise vastu Ukrainas.

Asekantsler Rein Tammsaar märkis, et Ukraina linnade ja asulate lauspommitamisel ning süütute tsiviilisikute, sealhulgas naiste ja laste valimatul tapmisel Venemaa vägede poolt on kõik sõjakuriteo tunnused. Mariupoli sünnitusmaja pommitamine on selle kõige tülgastavam näide.

Välisministeeriumi teatel peaksid kõik riigid austama rahvusvahelist humanitaarõigust ja mitte suunama rünnakuid tsiviilohvrite vastu.

"On äärmiselt kahetsusväärne, et Venemaa ei ole täies mahus võimaldanud tsiviilisikute evakueerimist ja turvaliste humanitaarkoridoride loomist."

Asekantsler Tammsaar juhtis Vene saadiku tähelepanu teravalt ka sellele, et jätkates laiaulatuslikku sõjategevust Ukraina vastu rikub Venemaa kõige räigemal võimalikul viisil nii rahvusvahelist õigust kui ka endale vabatahtlikult võetud rahvusvahelisi kohustusi. Eesti kutsub Venemaad üles täitma ÜRO Peaassamblee resolutsiooni 2. märtsist 2022 ning lõpetama otsekohe sõda Ukraina riigi ja rahva vastu ning viima oma väed Ukrainast välja.

Välisministeerium teatas, et kutsub Venemaad üles lõpetama valeinfo levitamist ja laimukampaaniat Ukraina, Ukraina juhtkonna ja rahva vastu, aga ka valeväiteid keemia- ja biorelvade paiknemisest Ukraina territooriumil.

"Mõistame hukka Venemaa poolt oma valenarratiivi esitamiseks nende rahvusvaheliste foorumite kasutamise, kus Venemaa on veel liige või kus tal on veel sõnaõigus."

Asekantsler Rein Tammsaar kinnitas Vene saadikule, et Eesti toetus Ukraina suveräänsusele ja territoriaalsele terviklikkusele on vankumatu ja Eesti kasutab ka edaspidi Ukraina toetuseks kõiki Eesti kasutuses olevaid vahendeid.