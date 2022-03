USA keelustab alkoholi ja kalatoodete impordi Venemaalt

Bideni sõnul hakkab impordikeeld kehtima Venemaal toodetud alkoholile, kalatoodetele, sealhulgas ka kaaviarile, ja teemanditele.

Impordikeeld on osa uutest sanktsioonidest Venemaale, lisaks tühistab USA tavapärased kaubandussuhted Venemaaga. See tähendab, et Venemaal muutub äri ajamine USA-ga keerulisemaks, sest parimad võimalikud tingimused Venemaale enam ei kehti, lausus Biden.

Parimad võimalikud tingimused tähendavad näiteks madalamaid tollimakse ja impordiks lubatud toodete maksimaalne arv, lisas Biden.

Bideni otsuse peab heaks kiitma ka Kongress.

USA kaubandussanktsioonidega peaksid ühinema ka ülejäänud G7 ja Euroopa Liidu riigid.