Nädalavahetus tuleb päikesepaisteline

Kõrgrõhuala jääb päris pikaks ajaks Eesti lähistele, selle põhjaserv katab Läänemere ümbrust ning ilm on sajuta.

Öö vastu laupäeva tuleb muutliku pilvisusega ja kohati tekib udu. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 9, rannikul iiliti 11meetrit sekundis ja õhutemperatuur on -1 kuni -5, rannikul kuni +1 kraad.

Hommikul tõmbub taevas selgemaks, kuid paiguti on veel pilvi, mis sadu endas ei hoia. Läänekaare tuul on sisemaal nõrk, rannikul mõõdukas ja õhutemperatuur on -1 kuni -3 kraadi.

Ennelõunal taevas selgineb ja keskpäevast alates on ilm päikesepaisteline. Puhub rahulik läänekaare tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis ning saame rääkida soojakraadidest 2 kuni 7.

Pühapäev jätkub sarnaselt laupäevaga pilvitult ja sadu on väikese madalarõhuala mõjul tunda teisipäeval vastu kolmapäeva, kuid peale seda tuleb päike juba tagasi. Jätkuvalt on ööd jahedad, aga päeval jäävad keskmised viie ja kuue kraadi juurde.