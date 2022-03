Kaitsepolitsei hoiatab vaenulike eriteenistuste värbamiskatsete eest

Kaitsepolitsei teatel on sagenenud vaenulike eriteenistuste katsed värvata nii Eestis elavaid inimesi kui ka neid, kes Eestisse reisivad. Sellekohased hoiatused on paigaldatud ka piiripunktidesse.

Kaitsepolitsei büroojuht Harrys Puusepp ütleb, et teavitus pandi piiripunktidesse seetõttu, et Venemaa eriteenistused on asunud senisest aktiivsemalt inimesi värbama. Värvata on püütud nii Eesti kodanikke kui ka Venemaa kodanikele, kelle elukoht on Eestis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Eesmärk on värvata nad salajasele ebaseaduslikule koostööle. Tahame meelde tuletada inimestele seda, et Eestis on ka selline suhte pidamine võõrriigi eriteenistusega, mille eesmärk on Eesti vabariigi vastane tegevus - juba selle suhte pidamine on kuritegu," ütles kaitsepolitsei büroojuht Harrys Puusepp.

Puusepa sõnul püüavad Venemaa eriteenistused luua esimese kontakti just Venemaal ning inimestele püütakse anda erinevaid ülesandeid.

"Need võivad olla täiesti tavalised asjad. Minge, käige ja otsige informatsiooni, tehke pilti näiteks militaarobjektidest ja rajatistest. Aga see võib olla ka täiesti sellised kohapeal olevad silmad, kelle käest saab midagi üle küsida või midagi muud sellist," ütles Puusepp.

Sotsiaalmeedias on keerulistel aegadel levimas nii vandenõuteoorijaid kui ka valeinfot, ütleb politsei- ja piirivalveameti kriisijuht Egert Belitšev. Vaenu õhutavate postituste hulk ei ole tema sõnul küll suurenenud, kuid tähelepanelik tasub olla.

"Pigem me näeme, et suur hulk elanikkonnast on ühinenud Ukraina nimel ja Ukraina toetuseks. Ja see on trend, mida me näeme. Loomulikult neid vaenu õhutavaid postitusi on, aga politsei ja piirivalveamet kontrollib nende sisu ja ka postitajaid," sõnas Belitšev.

Belitševi sõnul tuleb taoliste postituste puhul kontrollida fakte ning teavitada veebikonstaablit.