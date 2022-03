"Aktuaalne kaamera" Odessas: elanikud valmistuvad linna kaitsma

Laupäeval toimunud kontserdiga kutsub Odessa ooperiteatri koor ja orkester kollektiivset Läänt üles sulgema Ukraina õhuruumi. See on muusikute ainus võimalus edastada oma sõnum NATO-le, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Meie elukutse on muusika ehk kunst. Me peame andma oma panuse rahva patriotismi hoidmisel. Sellepärast me esitamegi siin neid teoseid. Ma ei tea, kas õhuruum suletakse või mitte, aga loodan, et meid vähemalt võetakse kuulda. See on veel üheks meeldetuletuseks Läänele. Ma loodan, et sellest on abi," ütles Odessa ooperiteatri dirigent Igor Tšernetski.

Tšernetski ütles, et ei usu, et Odessasse tulevad Vene sõdurid.

Üks kontserdi külastaja on Poola vabatahtlik Boris Tynka. Kuigi ajalooliselt on poolakad ja ukrainlased olnud vaenujalal, siis täna on nad ühtsed.



"Me oleme kogu aeg olnud naabrid. Ajaloo jooksul oleme mitu korda olnud vastased, kuid täna ei ole see päev, mil ajalugu meelde tuletada. Me peame koos töötama, mõtlema tuleviku peale ning aitama teineteist. Kes teab, võib-olla tuleb hoopis Ukraina üks hetk meile appi. Ma loodan, et selleks ei ole vajadust," rääkis Tynka.

Boris töötab koos Aleksandr Babitšiga, kes on Odessa elanik ja patrioot. Kuidas juhtus aga nii, et ajalooliselt mitmerahvuslik ja venekeelne Odessa osutus Venemaa vastaseks?

"Osa venemeelseid inimesi tegid lihtsalt püksi ja lasid jalga. Neil ei olnud üldse plaanis istuda siin Venemaa pommirünnakute all. Nad said aru, et üks asi on lihtsalt anonüümselt kiita "vene maailma", aga teine asi on soola ja leivaga seda maailma vastu võtta. Need, kes aga olid neutraalsed, nägid, mis toimub Harkivis, Mariupolis ja Sumõs ja võtsid kätte relvad, astusid vabatahtlikeks ning ehitavad tänavatel barrikaade. Meeleolu linnas on muutunud väga patriootlikuks, kõik on kodumaa eest väljas," rääkis Babitš.

Potjomkini trepp on linna süda, üks Odessa sümbolitest. Tavaliselt on see rahvast täis, kuid praegu valitseb seal tühjus. Muide tühi on ka meri, kust aga iga hetk võib oodata Vene dessanti.

Linnaelanikud ei näe hirmunud välja. Neid ei häiri isegi okastraat ja teetõkked, mida on terve Odessa kesklinn täis. Venemaa presidendi plaan denatsifitseerida Ukraina tundub siinsetele elanikele naeruväärsena.

"Ma olen tegelikult juut. Odessa on mitmerahvuseline linn. Meid ühendab see, et me oleme kõik ukrainlased. Mis aga puudutab Venemaad, siis loomulikult oleme me kõik solvunud ja vihased. Me kaitseme oma kodumaad. Me ei andesta mitte kunagi neile seda, mis nad praegu teevad. Vahepeal on mul isegi neist kahju. Nad tampisid kogu oma ajaloo ja kultuuripärandi mutta. Nad muutusid fašistideks. Nende propagandat ei ole võimalik tõsiselt võtta," ütles vabatahtlike keskuse koordinaator Nikolai Viknjanski.