Pühapäeval tuleb kuni kaheksa kraadi sooja

Eeloleval ööl on Eestis taevas peamiselt selge ning ilm kuiv. Mitmel pool on udu. Puhub läänekaare tuul 1 kuni 6 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni -9 kraadi, saartel ka kohati 0 kraadi

Hommikul pilvkate ööga võrreldes eriti ei muutu. Mitmel pool on endiselt udu. Puhub läänekaare tuul 1 kuni 6 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadi saartel kuni -4 mandril, Türil ja Jõgeval võib olla ka kuni -7 kraadi.

Päev jätkub samuti vähese pilvisusega ning sajuta. Ennelõunal püsib kohati udu. Puhub läänekaare tuul 1 kuni 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb 3 kuni 8 kraadini.