Eero Rebo: Venemaa proovib Mariupolist teha hirmutavat näidet

"Kui me vaatame ajaloos tagasi, kuidas on rahvaid alistatud ja alistuma sunnitud, siis vallutades linna või tehes ta maatasa, tuues selle teistele eeskujuks, joostes täna peale nii Harkivile kui Sumõle, siis on vaja teha kellestki näidispoodut ja tundub, et selleks on valitud Mariupol. Hetkel Venemaa soovib sealt saada endale täielikku alistumist ja mingisugustki võitu," rääkis Rebo.

Rebo rääkis, et Vene armee initsiatiivi hoidmine Kiievi ründamisel on veninud väga pikaks. "Kui me vaatame siin Vene poole nõrka logistikat ja täiesti uskumatuid probleeme 21. sajandil, siis see, et kuskilt peaks midagi veel proovima, tuleb välja ennekõike nende avaldustest välispoliitilisel rindel, kus ei otsita rahu ja esitatakse ultimaatumeid, mis on alguses peale absurdsed," rääkis Rebo.

Saatejuht Andres Kuusk küsis, kas Venemaa relvajõud on saanud oma logistika korda. "Pealetungiks on vaja palju laskemoona, kütust ja palju muud. Samal ajal, kui vägi, mis on põllul istub mudani sees, on vaja süüa. Kõik see neelab ressurssi. Nii, et kui sinna peale anda, siis tuleb seda anda kuhjaga ja tundub, et venelastel on sellega probleeme," sõnas Rebo.

Kiievi puhul on Rebo sõnul tegemist väga keerulise linnavõitluse maastikuga, mis annab kaitsjatele võimalused ning tema hinnangul Venemaa relvajõududel Kiievi täielikult sisse piiramiseks ressurssi ei ole. "Üks asi on linn ümber piirata, teine asi on tagada seda, et linna blokaadi ei tulda väljast murdma," ütles ta.

Rebo rääkis, et Ukraina õhukaitse on üle ootuste hästi vastu pidanud ning ka üldse on Ukraina vastupanu olnud väga professionaalne. Rebo märkis, et vaadates Ukraina vastupanu edu, on näha, et Eesti on oma taktikalistes, logistilistes ning lahinguvalmiduse küsimustes ajanud õiget asja.

Rebo rääkis, et Kremli otsus Süüriast võitlejate Ukrainasse viimine näitab, et otsitakse muid varianti, et ei peaks välja kuulutama mobilisatsiooni.

Rebo ütles, et ta ei usu, et Venemaa relvajõud praegu veel NATO territooriumi pihta õhulööke tegema hakkaks.

Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu rääkis täna sammudest tugevdada Venemaa läänepiiri ning seda NATO vägede koondumise tõttu, mis väidetavalt riigile ohtu kujutab.

Rebo sõnul on tal raske näha, kust läänepiiri vägede tugevdamise ressurss võetaks.